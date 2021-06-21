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屏東14天加零 即日起開放75歲以上施打疫苗

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣連續14天沒有新增確診個案，屏東縣府評估近日疫苗施打情況，即起全面開放75歲以上、原住民65歲以上長者施打疫苗，5月9日前已施打第一劑AZ疫苗者，也開始開放施打第二劑，縣府呼籲，符合資格者趁今日天候尚可，沒有太大雨勢，先到個注射站施打疫苗。圖／取自潘孟安臉書
屏東縣連續14天沒有新增確診個案，屏東縣府評估近日疫苗施打情況，即起全面開放75歲以上、原住民65歲以上長者施打疫苗，5月9日前已施打第一劑AZ疫苗者，也開始開放施打第二劑，縣府呼籲，符合資格者趁今日天候尚可，沒有太大雨勢，先到個注射站施打疫苗。圖／取自潘孟安臉書

屏東縣連續14天沒有新增確診個案，屏東縣府指出，80歲以上長輩接種率達48％，評估近日疫苗施打情況，即日起全面開放75歲以上、原住民65歲以上長者施打疫苗，5月9日前，已經施打第一劑AZ疫苗者，也開始開放施打第二劑，縣府呼籲，符合資格者趁今日天候尚可，沒有太大雨勢，先到個注射站施打疫苗。

縣府指出，80歲以上長輩接種率48%，持續滾動調整施打年齡，第三階段即日起再開放75歲以上長輩（原住民65歲以上）約再增加9300人，第三階段總人數達2萬8000餘人，已透過民政系統，請村里長、村里幹事儘速通知長輩。

縣府提醒，5月9日前接種過AZ疫苗者約1200人也可以開始施打第二劑，請符合資格者，留意雨勢，到各注射站施打疫苗。

屏東縣長潘孟安也提醒，6月22日因為氣象預測豪雨，疫苗施打暫停一天，請大家不要前來。

AZ疫苗 屏東縣 原住民

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