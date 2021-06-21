曾受八八風災洗禮 今高雄接種站遇淹水長者很淡定

高雄近日受大雷雨影響，那瑪夏瑪雅里籃球場接種站，今天因豪雨宣洩不及，大量積水瞬間湧入接種站，幾分鐘內已淹水近10公分。接種站工作人員立即用鐵椅搭成便道，協助長者轉移到鄰境教堂接續施打；不少接種長者都曾經歷八八風災面對接種站淹水仍面不改色，上午接種工作也順利完成。

那瑪夏區長孔賢傑說，先前的大雨，早已規畫其他預備場地，以備淹水時轉移，豈料，今天上午9時許，因雨勢太大，雨水宣洩不及，周邊也被積水包圍，不到十分籃球場內的接種站，就淹水將近10公分。

積水湧入接種站當下，區公所、區公所以及市府衛生局人員，立即搬移疫苗施打設備，為防長輩跌倒，還將鐵椅搭乘簡便通道引導、攙扶長輩轉往鄰近教堂躲雨，雖然今天大雨施打人數較少，但仍有少數長者遇上淹水，便與工作人員一同涉水到教堂。