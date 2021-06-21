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感謝美援250萬劑疫苗 12單位到高雄AIT贈花致謝

聯合報 / 記者王昭月／ 高雄即時報導
高雄大學校長陳月端（中）與台灣南社社長翁銘章（右）、副社長余景登（左）代表送12盆蘭花給美國在台協會高雄分處。記者王昭月／攝影
高雄大學校長陳月端（中）與台灣南社社長翁銘章（右）、副社長余景登（左）代表送12盆蘭花給美國在台協會高雄分處。記者王昭月／攝影

美國援助台灣250萬劑莫德納疫苗20日傍晚抵達台灣，包括高雄大學，中山大學及台灣南社等12個單位感念美國致贈疫苗，今午送了12盆桃紫色蘭花到美國台協會高雄分會表達誠摯感謝。

高雄大學校長陳月端、台灣南社社長翁銘章及副社長余景登3人今早代表12個單位前往AIT高雄分會致意，獲AIT高雄分處長禹道瑞（Mason Yu）熱情接待。陳月端表示，禹道瑞稱讚花非常漂亮，對台灣、尤其南部民眾的熱情更是感動，日後會繼續努力建立台美互信的橋梁。

翁銘章表示，昨午從媒體得知美國政府送來250萬劑疫苗，南部即有相當多民間團體自發性聯絡，希望能向美方表達些敬意與謝識，之後緊急邀請12單位聯名，並緊急聯絡花店，花店一時沒有那麼多蘭花可供應，還緊急調貨，於今早11點將花送到美國 AIT 高雄分處。

陳月端一行人表示，禹道瑞看到代表南部鄉親熱情的12盆蘭花相當感動，未來希望台美兩國人民能持續相互信任、互相幫忙，友誼長存。

今天贈花的單位包括國立中山大學鄭英耀校長、國立高雄大學陳月端校長、台灣南社、明榮診所、東光教會馮偉晉牧師、正忠基督長老教會李天謝、林敏芳夫婦，王慶仁、林敏芬夫婦、蔡炳煌醫師、賴士安、台灣羅馬字協會、台灣基進。

莫德納疫苗 AIT 中山大學

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