高雄二仁溪水位高漲 南雄、崇德橋二級警戒

受到鋒面影響，高雄山區大雨持續，甲仙、美濃、旗山及內門累積雨量達豪雨等級，雨勢讓二仁溪水位高漲，沿線南雄橋及崇德橋發布二級警戒，提醒周邊民眾通行時注意安全。

受鋒面影響，高雄市甲仙、美濃、旗山及內門累積雨量達豪雨等級。其中，以美濃24小時累積雨量達245.5毫米居冠、以甲仙200毫米居次。高雄市政府水情中心今天持續三級開設，繼續監控各地水情狀況，並視情況調度抽水機。

持續雨勢讓二仁溪水位高漲，沿線崇德橋、南雄橋因此達到二級水位警戒，河川水位預計未來5小時到達計畫洪水位，提醒田寮及阿蓮等周邊民眾注意。而石安橋與中南橋稍早也因大雨封閉，預計等區公所清理完畢後，將重新開放通行。

另外，鳥松區某路段昨天大雨湧出黃泥水，經區公所與水利局了解處理，該處為松埔北巷某山莊附近，因興建自來水供水塔而整地，未做好水土保持導致土石流失。市府今早派人會勘，要求所有權人改善，並依法開罰。