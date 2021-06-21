聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄二仁溪水位高漲 南雄、崇德橋二級警戒
受到鋒面影響，高雄山區大雨持續，甲仙、美濃、旗山及內門累積雨量達豪雨等級，雨勢讓二仁溪水位高漲，沿線南雄橋及崇德橋發布二級警戒，提醒周邊民眾通行時注意安全。
受鋒面影響，高雄市甲仙、美濃、旗山及內門累積雨量達豪雨等級。其中，以美濃24小時累積雨量達245.5毫米居冠、以甲仙200毫米居次。高雄市政府水情中心今天持續三級開設，繼續監控各地水情狀況，並視情況調度抽水機。
持續雨勢讓二仁溪水位高漲，沿線崇德橋、南雄橋因此達到二級水位警戒，河川水位預計未來5小時到達計畫洪水位，提醒田寮及阿蓮等周邊民眾注意。而石安橋與中南橋稍早也因大雨封閉，預計等區公所清理完畢後，將重新開放通行。
另外，鳥松區某路段昨天大雨湧出黃泥水，經區公所與水利局了解處理，該處為松埔北巷某山莊附近，因興建自來水供水塔而整地，未做好水土保持導致土石流失。市府今早派人會勘，要求所有權人改善，並依法開罰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言