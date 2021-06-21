屏東居家隔離人數歸零 76歲以上長輩今起施打疫苗

受到西南風與鋒面影響，屏東下起豪雨，昨天受天氣與緩打潮影響，昨天長者疫苗施打35％，屏東今21、23與24日開始第三梯次76歲以上長輩施打，22日因豪大雨特報，停打一天，提醒76歲以上長者與家屬，等村里長或村里幹事通知時間後，帶健保卡、身分證以及同意書，到各注射站或速打站報到施打疫苗。

屏東縣府指出，屏東縣累計新冠肺炎本土確診案例33例，居家隔離人數19日已歸零，確診個案中有5例仍在住院治療，其他均已出院。由於屏東縣確診案例中，有6例是居家隔離期滿後採檢轉陽，縣府相當重視，並提報中央流行疫情指揮中心反應。

屏東縣潘孟安今也在臉書提醒，鋒面來襲，各地會有強降雨，晚上雨會更大，出門務必小心，安全第一；屏東第三階段今天各地開打，各疫苗站施打，雨天貼心服務持續。縣府團隊防汛、防災也嚴陣以待。