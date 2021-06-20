輕軌大順一路段圍籬推進 高市府允降低交通衝擊

高雄市今天有波段式豪雨，不過輕軌二階大順一路段圍籬架設持續推進，副市長林欽榮冒雨視察並要求，交通及警察局相互配合滾動檢討交維措施，將輕軌施工對交通衝擊降到最低。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，防疫優先，但是高雄輕軌二階工程推進持續趕進度。

林欽榮赴大順一路視察輕軌二階工程向東推進博愛路段圍籬架設進度及交通動線、車流狀況，並聽取捷運局施工道路配置交維簡報，要求捷運、交通及警察局交通大隊配合，滾動檢討交維措施，降低輕軌施工的交通衝擊。

林欽榮要求，確保施工期間周邊道路服務水準，還要跨局處討論並提出因應作為，務必於20日前按照街廓圍設圍籬並一次完成圍籬架設；塗銷沿線路側停車格及協調大順路段龍文街至博愛路退縮4米空間，增加輕軌工區北側混合車道寬度。

他並促應用智慧科技掌控車流動態、時相號誌，尖峰時段重要路口設警義交人員協助交通；區公所及里辦公處協助敦親睦鄰及收集民意等。

交通局大數據統計，目前大順路施工段車流量已減少約30%，顯示用路人的智慧駕駛行為及市府交通配套措施改道宣導已見成效，交通局允留意後續道路交通狀況，確實降低對用路人交通衝擊。

林欽榮並在臉書（Facebook）揭露工區相關施工時間，並籲用路人留意並配合放慢速率。