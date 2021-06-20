在家悶壞了！ 高雄蚵仔寮港觀光魚市突湧人潮 警方派員管控

高雄市新冠肺炎確診人數持續加零，民眾防疫觀念疑似鬆懈，梓官區蚵仔寮觀光魚市場內外今天下午4時許突然湧入購買漁獲民眾，市場內人與人的距離不到一平方公尺，記者現場直擊，現場人數多到近乎解封狀態，雖然人人有戴口罩，還是擔心群聚有風險。梓官區漁會表示，現場人數管控1小時開放100人入場。

梓官區漁會主秘劉連登表示，蚵仔寮觀光直銷中心為單一出入口，可能因為出入口為人流聚集區，覺得人很多，雖然沒有實行身分證字號單、雙數分流，但漁會及岡山警分局赤崁所員警皆有派員在場管控、監督，1小時約放100人入場、實名制，每10分鐘由漁會派員入場舉牌宣導。

因今天下午人潮突然暴增，有民眾排隊排到馬路上，劉連登表示，高雄市區民眾多利用周休六日採買一周食材，平日人潮一天約100人，假日則5、600人，尤以下午2點半至4點半人潮最多，但直銷中心從上午11點營業至晚間7點，建議民眾避開人潮高峰期，減少群聚風險「早點來，不用擠」。

針對是否於六日沿用市場規範，限制民眾單雙數分流，劉連登表示，考量魚販六日最是主要做生意的日子，擔心分流會影響生意，目前還是以單一出入口人流管控為主，並定時管制人流及宣導保持距離。

高雄市海洋局表示，經了解，蚵仔寮觀光魚市場過去周一至周五幾乎沒什麼人，直到今天下午3時許人潮突然暴增，疑似因下午天氣放晴，加上民眾在家悶壞出門走走，將再與漁會研議是否進行身分證單雙數分流，海洋局也將派員加強管控人潮，避免出現防疫破口。