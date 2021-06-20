民間食物銀行助弱勢 預計將推待用餐券、愛心存糧

高雄市慈善團體聯合總會主辦的阿福食物銀行面對疫情期間物資捐贈數變不穩定、需求數增多，對弱勢家庭物資發放依然不間斷，高慈總會執行長劉雅玲表示，為避免因臨時暫停物資發放造成民眾斷糧，預計近期將推出福氣待用餐券、愛心存糧等認購。

阿福食物銀行召集人江慶隆表示，疫情期間，各行各業停業造成民眾經濟困難，服務戶數約增加2成，加上民眾在家煮需求大增，民眾搶買泡麵、白米、罐頭等，但食物銀行領取需求也大增，目前食物銀行主要供弱勢戶一周領取一次量，有時還是會擔心物資不足。

高慈總會執行長劉雅玲表示，去年疫情爆發因沒有經驗，民眾不敢出門、物資捐贈大幅減少，阿福食物銀行直接斷糧，後來找熟識愛心廠商詢問捐贈大量物資，今年民眾的愛心物資不間斷，但為避免造成接觸風險，暫停收取家樂福、石二鍋等連鎖賣場、餐廳的續食物資。

劉雅玲表示，高慈總會承接高市社會局實物銀行常態性服務4、500戶，固定每周六社區發放近400戶、阿福300多戶，總計約1千多戶，今年五月中疫情爆發後，因社區發放有群聚風險暫停，在疫情警戒期間，又擔心家庭沒有食物，近期預計推出福氣待用餐券、愛心存糧等認購，協助弱勢家庭暫時度過難關。

「福氣待用餐券」考量弱勢學生成長期食量大，過去在校可打包食物回家吃，但疫情期間在家遠距教學，常常吃不飽，餐券可讓孩子一周換2次便當，補充營養攝取。

而「愛心存糧」內包含可供一個月食用的米、罐頭、泡麵、麵條、餅乾等，當遇到臨時狀況，如食物銀行無法發放物資、民眾無法外出等才可使用，一旦開始食用存糧內的物資，食物銀行將暫停提供物資一個月，培養弱勢家庭「存糧」習慣。