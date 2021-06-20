高雄青農購高麗菜遇疫情阻銷路 無奈整卡車倒農地堆肥

高雄一名29歲許姓青農，月前向外縣市購買高麗菜期盼能轉售團膳業者，然而面對疫情，餐廳、團膳銷路減少，導致入購的高麗菜存放於冷凍庫內腐壞，無奈之下，只好棄置農田用於堆肥，損失初估數十萬元。此外，對於近期豪雨葉菜類因泡水無法採收所造成的損失，高雄市政府農業局將持續關注重點產區。

許姓青農為高雄梓官區人，自幼便與家人一同務農，本身自種蔬菜，也從事代銷，為梓官農會青農班的一員；上個月初，向雲林縣購買高麗菜期盼能轉售給餐廳、團膳業者，豈料碰上疫情，只能放在冷凍庫。

由於多數葉菜類不耐冷藏，高麗菜存放期限大約10多天；因此，在冷凍庫儲存的高麗菜未能等到疫情趨緩，就已經開始腐壞；許無奈這兩天陸續請人協助處理凍壞的高麗菜，並丟置農地用於堆肥。

許姓青農說，這次損失大約數十萬元，實際損失情況，仍待清除完後估算，面對這次損失，也只能認賠，且目前冷凍庫仍有少數庫存可賣，只能另尋其他銷路，更期盼疫情盡早退去。

農業局表示，梓官區目前並無種植高麗菜，本次丟棄用於堆肥的高麗菜由雲林購入，因久未出售，冰存太久造成損傷，才倒在自家農場來作堆肥；面對近期的豪雨梓官區已有不少農民採減種來避災，目前僅有零星空心菜，在產地種植。