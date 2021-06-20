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今天雨勢比昨天猛 高雄岡山接種站施打人數微幅增加

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導
岡山農工接種站，共擺設80個座位，將座位依顏色分為紅色供長輩施打、綠色為第二劑接種，黃色為首次接種。記者陳弘逸／攝影
岡山農工接種站，共擺設80個座位，將座位依顏色分為紅色供長輩施打、綠色為第二劑接種，黃色為首次接種。記者陳弘逸／攝影

高雄設有五處大型接種站，其中岡山農工上午共接種173人，雖然雨勢較大，但接種人數，較昨天微幅增加32人；還有部分長輩觀望親人或友人施打後沒異狀，才跟著前往施打。協助岡山農工接種的高雄醫學大學醫療團隊，也鼓勵符合施打條件的民眾前來施打，才能盡快提升群體免疫力。

岡山農工接種站，共擺設80個座位，除提供長輩施打，也依接種順序的類別提供施打；考量長輩不耐久候、行動不便，將座位依顏色分為紅色供長輩施打、綠色為第二劑接種，黃色為首次接種。

協助接種醫護人員發現，有一對老夫妻，丈夫90歲先來接種，看丈夫施打完後未有副作用，昨天便陪同80多歲的太太來接種站施打；這類觀望後再決定接種的現象，經常再接種站上演，且接種站施打至今，暫無傳出不良反應。

高雄市政府衛生局統計，岡山高農昨天主要以長輩接種為主，今天開放其他接種類別的民眾施打；受豪雨影響，昨天上午接種141人；今天為173名微幅增加32人。

高雄醫學大學副院長楊仁宏說，今天協助接種的醫療團隊約30多人，幾乎不分科全數出動，協助接種的醫療人員也都完成疫苗接種；且院方從4月時，就開始在院內協助公費疫苗接種，直到6月到院外接種站施打，團隊也相當有經驗。

就近期疫苗接種的觀察，楊仁宏說，在這波疫情尚未升溫前，符合接種順序的人員意願並不高，但隨疫情逐漸嚴峻，施打醫院也就跟著增加，是全台普遍現象；仍鼓勵符合條件的民眾多打疫苗，接種人數增加才能達到群體免疫力。

今天協助接種的高雄醫學大學醫療團隊約30多人，幾乎不分科全數出動，協助接種的醫療人員也都完成疫苗接種。記者陳弘逸／攝影
今天協助接種的高雄醫學大學醫療團隊約30多人，幾乎不分科全數出動，協助接種的醫療人員也都完成疫苗接種。記者陳弘逸／攝影
今天協助接種的高雄醫學大學醫療團隊約30多人，幾乎不分科全數出動，協助接種的醫療人員也都完成疫苗接種。記者陳弘逸／攝影
今天協助接種的高雄醫學大學醫療團隊約30多人，幾乎不分科全數出動，協助接種的醫療人員也都完成疫苗接種。記者陳弘逸／攝影

岡山 疫苗 疫情

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