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高雄熱血小黃接送長輩打疫苗 司機自豪盡社會責任

中央社 / 高雄20日電

高市推出「熱血計程車」載送長者打疫苗，有司機貼心自備鋪上保潔墊。司機胡進順很自豪能善盡社會責任。陳姓司機則肯定政策，載運長輩同時也能放心自家長輩有人接送。

因應新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情老人疫苗施打，多輛車隊計程車一早在高市鼓山區鼓山高中外排排等，穿著車隊提供花襯衫的司機們滿臉笑容，準備等候有接送需求的長輩。區公所貼心規劃載送區，主動詢問長輩們交通方式及搭乘熱血計程車意願。

司機胡進順向中央社記者透露，很多長者不但肯定「熱血計程車」政策，預約狀況也很不錯。甚至有長者不知道搭車免錢，下車時還要掏錢包出來。

胡進順說，對於自己能參加熱血小黃相當驕傲，這不但是政府、長者、司機三贏的政策，司機們也能盡些社會責任，往後若有類似公益活動，也會想要參加。

曾報名過防疫專車的的司機陳星汶指出，疫情爆發後生意少了一半以上，但首波87歲以上長者多行動不便，因此除希望能多安排無障礙計程車，解決他們坐輪椅需求，平時也常幫長者搬移攙扶至會場。此外他還貼心鋪上保潔墊，以防長者尿失禁情形。

「長輩都怕麻煩人」，另名家中也有高齡長者的陳姓司機透露原在小港機場排班，恰好市府推出補貼車資的熱血小黃便趕緊報名。但多數長輩出門不願麻煩小黃載客，寧願自己走路或由家屬看護陪同前來，回程時才在百般勸說下好不容易上車。他認為熱血計程車申請方便、服務周到，是替「怕麻煩」的長輩們一帖對症下藥的良方。

陳姓司機說，雖然家裡也有長者要打疫苗，但不擔心沒人載他們，因為當自己在服務別人的老人家時，自家長輩也能藉由聯絡當地區公所或鄰里長通知小黃前來接送，「我服務別人的長輩，我的長輩自有其他區的司機幫忙載送。」

一早前往燕巢活動中心幫忙載客的石姓司機則是「拚命三郎」，從一早8時多開始便馬不停蹄都沒喝水休息上廁所，接連載送長輩往返5趟打疫苗。

「我剛剛去深水里載客，你沒聽過齁。」石姓司機笑著說，由於燕巢幅員較大地處較偏，載送距離也較遠，雖然單趟來回需40分鐘以上，但對於能服務住在偏鄉深山的長輩，他也樂此不疲。採訪的話還沒說完，石姓司機又趕緊上車接送下名長輩返家。

因應首波疫苗施打，高雄市政府體諒長輩行動不變前往指定地點施打疫苗，推出「熱血計程車」。針對獨居老人、身心障礙長者或其他任何行動不便長輩，只需聯絡當地區公所，安排計程車接駁即可，司機們會將長輩們載往指定地點接種疫苗，車資由市府補貼。

計程車 疫苗 小港機場

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