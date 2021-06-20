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求助量大增 高雄市實物銀行物資存量減6成

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
受新冠肺炎疫情影響，高雄市實物銀行求助量增加。圖／高雄市慈善團體聯合總會提供
受新冠肺炎疫情影響，高雄市實物銀行求助量增加。圖／高雄市慈善團體聯合總會提供

新冠肺炎持續三級警戒，高雄市有8家實物銀行實體店鋪，提供弱勢家戶領取物資，但近期受疫情影響，前來求助的弱勢家戶增約2、3成，米、罐頭、泡麵、即食品等物資最搶手也最缺，但實物銀行物資存量已銳減約6成。

高雄市社會局結合高雄市慈善團體聯合總會等民間團體，在三民、鳳山、美濃、甲仙、林園、橋頭、前鎮等區共設立8處高雄市實物銀行，集結各方善心民生物資，提供給弱勢家戶申請領取。

疫情期間，高雄市實物銀行沒有停止服務，但因應防疫，不再讓民眾自行進入據點挑選物資，而是改採取預約制，民眾在預約時間到實物銀行門口等，由實物銀行服務人員給予物資清單供期挑選，再由工作人員入內整理相關物資給予民眾。

疫情衝擊各行各業，也衝擊弱勢族群，高雄市慈善團體聯合總會表示，前來求助的弱勢家戶增約2、3成，且疫情期間多在家自煮，食品物資需求量也大增。

高雄市慈善團體聯合總會指出，三級警戒剛開始時，很多餐飲業措手不及，可能有備料過多，實物銀行也因此收到不少生鮮物資捐助，如火鍋店、便當店食材等，還有不少農產品。

不過雖然實物銀行物資捐助來源穩定，但求助量增加更多，實物銀行服務人員說，尤其米、罐頭、泡麵、冷凍食品、即食品、衛生紙等物資需求量大增，以往都備有存量，但現在存量已銳減約6成，得「四處調米、調物資」，連以往較不缺的洗碗精也變得搶手。

此外，疫情也影響弱勢族群收入，高雄市慈善團體聯合總會這波疫情也針對弱勢家庭和打工學生推出現金專案補助，經評估後，一個家庭補助3000到5000元，一名打工學生也補助3000到5000元。

高雄市慈善團體聯合總會表示，6月4日已給予首波現金補助，約補助100個家庭和35名打工學生，第二波將視領取政府紓困情形再給予補助。此外，以往弱勢家庭還有營養午餐可帶回家，但現在沒有，下周將推餐券，讓弱勢家庭可憑餐券領取到營養熱食。

實物銀行 高雄市 疫情

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