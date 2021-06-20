一件背心兩個場景 高市府官員防災防洪兩頭忙
高雄市今凌晨起下起大雷雨，仁武、鳳山、鳥松、燕巢等地時雨量超過80毫米，一度造成全市33處積淹水。高雄各社區接種站持續服務長輩，因應雨勢變化也趕緊調整動線，副市長史哲到阿蓮國小視察接種站情況，隨後趕到岡山嘉峰里，與水利局長蔡長展會勘雨後積水狀況，應變中心紅色背心轉換兩個場景，防疫、防洪兩頭忙。
中央氣象局對中南部6縣市發布「豪大雨特報」，高屏地區有局部大雨或豪雨，高雄在凌晨4時許開始下起雷雨，在3小時內累積雨量突破100毫米地區有大社區、楠梓區、仁武區、烏松區、鳳山區。雨勢漸歇後，各地積水陸續退去。
受大雨影響，各地接種站也趕緊調整動線，避免長輩淋雨受寒。史哲說，今天一早他到阿蓮國小視察接種站情況，現場有一名長輩穿著較單薄，社會局長謝琍琍見狀，二話不說脫下她身上的紅色背心讓長輩保暖，史哲說「看到這一幕，心頭很暖」。
接種站今天仍有安排音樂表演，降低打針的緊張心情。演出者包括新古典室內樂團、巍聲國際藝術文化手風琴中心陳沛彣老師、i Cello大提琴重奏團薛珮薰老師，分別在彌陀國小、鼓山中學獻藝。
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