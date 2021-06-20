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屏東13天+0 潘孟安：國際堅強盟友相挺 繼續拚防疫
新冠肺炎疫情仍嚴峻，屏東縣累計本土確診案例33例，連續13天沒有新增確診個案，縣長潘孟安今到恆春半島個疫苗施打站視察，他也戴上屏東設計台美友好專屬口罩，感謝美國捐贈250萬劑疫苗，「有了國際堅強盟友的相挺，我們更有力量繼續拚防疫」。
潘孟安說，繼日本捐贈AZ疫苗，美國捐贈莫德納疫苗，在台灣疫情嚴峻且疫苗不足之際，美、日跨國伸出援手，他心中無比感動；對於是否要分區解封，潘孟安仍維持先前想法，台灣已是一日生活圈，人口流動恐形成破口，還是要尊重並以中央評估為主。
潘孟安今到恆春半島視察注射站時，戴上縣府設計的「台美微笑口罩」，兩國國旗並列有如眼睛，微笑曲線象徵串起兩國友好情誼，民眾看了很驚艷，經潘孟安說明後，更深覺有意義，有人說「等疫情結束後，美國和日本都列入必遊感謝之地」。
屏東縣府指出，去年台灣疫情防守得宜時，縣府籌募防疫物資捐贈給美國、日本20多座城市，包括口罩、手套、防護面罩、Taiwan Box等，為台灣做國民外交，德不孤必有鄰，在台灣急需疫苗時，美、日紛紛伸援，人道精神與溫暖在此刻更顯珍貴；縣府等接到中央撥配疫苗後，立即啟動接種作業，讓更多民眾受到保護。
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