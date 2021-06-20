快訊

高雄一夜暴雨 孕婦駕車誤闖積水受困…搶救畫面曝

洗腎婦人打疫苗後腦血栓腐爛 兒痛曝現況…衛生局、醫院回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

屏東13天+0 潘孟安：國際堅強盟友相挺 繼續拚防疫

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣連13天沒有新增確診個案，縣長潘孟安（右）今到恆春半島個疫苗施打站視察，潘孟安戴上屏東設計台美友好專屬口罩，感謝美國捐贈250萬劑疫苗，「有了國際堅強盟友的相挺，我們更有力量繼續拚防疫」。圖／屏東縣府提供
屏東縣連13天沒有新增確診個案，縣長潘孟安（右）今到恆春半島個疫苗施打站視察，潘孟安戴上屏東設計台美友好專屬口罩，感謝美國捐贈250萬劑疫苗，「有了國際堅強盟友的相挺，我們更有力量繼續拚防疫」。圖／屏東縣府提供

新冠肺炎疫情仍嚴峻，屏東縣累計本土確診案例33例，連續13天沒有新增確診個案，縣長潘孟安今到恆春半島個疫苗施打站視察，他也戴上屏東設計台美友好專屬口罩，感謝美國捐贈250萬劑疫苗，「有了國際堅強盟友的相挺，我們更有力量繼續拚防疫」。

潘孟安說，繼日本捐贈AZ疫苗，美國捐贈莫德納疫苗，在台灣疫情嚴峻且疫苗不足之際，美、日跨國伸出援手，他心中無比感動；對於是否要分區解封，潘孟安仍維持先前想法，台灣已是一日生活圈，人口流動恐形成破口，還是要尊重並以中央評估為主。

潘孟安今到恆春半島視察注射站時，戴上縣府設計的「台美微笑口罩」，兩國國旗並列有如眼睛，微笑曲線象徵串起兩國友好情誼，民眾看了很驚艷，經潘孟安說明後，更深覺有意義，有人說「等疫情結束後，美國和日本都列入必遊感謝之地」。

屏東縣府指出，去年台灣疫情防守得宜時，縣府籌募防疫物資捐贈給美國、日本20多座城市，包括口罩、手套、防護面罩、Taiwan Box等，為台灣做國民外交，德不孤必有鄰，在台灣急需疫苗時，美、日紛紛伸援，人道精神與溫暖在此刻更顯珍貴；縣府等接到中央撥配疫苗後，立即啟動接種作業，讓更多民眾受到保護。

屏東縣連13天沒有新增確診個案，縣長潘孟安今到恆春半島個疫苗施打站視察，潘孟安戴上屏東設計台美友好專屬口罩，感謝美國捐贈250萬劑疫苗，「有了國際堅強盟友的相挺，我們更有力量繼續拚防疫」。圖／屏東縣府提供
屏東縣連13天沒有新增確診個案，縣長潘孟安今到恆春半島個疫苗施打站視察，潘孟安戴上屏東設計台美友好專屬口罩，感謝美國捐贈250萬劑疫苗，「有了國際堅強盟友的相挺，我們更有力量繼續拚防疫」。圖／屏東縣府提供

AZ疫苗 潘孟安 屏東縣

延伸閱讀

美送台250萬劑疫苗 潘孟安戴上台美友好微笑曲線口罩

屏東縣第3梯次長者21日開打 資格下修至滿76歲

屏東縣連12天+0 潘孟安至注射站感謝冒雨接種長者

阿嬤開「紅色超跑」打疫苗 潘孟安po這張照超超晴

相關新聞

雷聲一響高雄大寮、大樹3千多戶瞬間停電 始作俑者是它

高雄市大寮區鳳屏路、大樹區竹寮路昨晚11時許突然無預警停電，共造成3859戶停電，台電鳳山區營業處派員巡查，發現是芒果樹...

向防疫英雄致敬 高雄一百臉書紀錄堅守崗位者辛勞

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，防疫工作戰戰兢兢，各領域都有默默付出的防疫人員，「高雄一百」...

一件背心兩個場景 高市府官員防災防洪兩頭忙

高雄市今凌晨起下起大雷雨，仁武、鳳山、鳥松、燕巢等地時雨量超過80毫米，一度造成全市33處積淹水。高雄各社區接種站持續服...

屏東13天+0 潘孟安：國際堅強盟友相挺 繼續拚防疫

新冠肺炎疫情仍嚴峻，屏東縣累計本土確診案例33例，連續13天沒有新增確診個案，縣長潘孟安今到恆春半島個疫苗施打站視察，他...

高雄上午雷雨不斷 共造成約33處積淹水

高雄市今凌晨起下起大雷雨，仁武、鳳山、鳥松、燕巢等地時雨量超過80毫米，一度造成全市約33處積淹水，部分區域淹水至膝蓋或...

屏東縣潮州等鄉鎮大雨影響 上午疫苗施打率不到五成

屏東縣6月18到20日是第二階段80到84歲長輩施打，屏東今豪雨特報，受到大雨來襲，影響長輩出門意願，今天鄉鎮疫苗施打站...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。