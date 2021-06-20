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高雄上午雷雨不斷 共造成約33處積淹水

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高雄市燕巢樹科大前也一度積淹水。記者蔡孟妤／翻攝
高雄市燕巢樹科大前也一度積淹水。記者蔡孟妤／翻攝

高雄市今凌晨起下起大雷雨，仁武、鳳山、鳥松、燕巢等地時雨量超過80毫米，一度造成全市約33處積淹水，部分區域淹水至膝蓋或半個機車輪胎高，車輛疾駛水花四濺；不過近午雨勢暫歇，約上午11點左右均已退水。

中央氣象局今對中南部多縣市發布豪雨特報，高屏地區易有局部大雨或豪雨，雲林至台南地區有局部大雨的發生機率；也對高雄多處陸續發布淹水警報。

而高雄今清晨4點起就下起大雷雨，天亮後雨勢愈來愈大，三民區寶業里滯洪池在清晨5點多一度滿水位，經統計，高雄市各區上午共傳出約33處積淹水。

其中左營高鐵路、楠梓右昌街507巷淹水至小腿高，楠梓右昌街525巷、苓雅區福德一路134巷一度淹水至膝蓋高，楠梓軍校路、三民區澄清路淹水至半個機車輪胎高。

另楠梓區大學十街附近淹水達40到50公分，大社區和平路二段、楠梓楠興東路、大樹區興田里台29線、大社區民族路和光華路等路段淹水30公分，另也有不少路段淹水達20公分，燕巢區燕巢交流道也一度淹水約20公分。

不過接近中午雨勢暫歇，33處約上午11點左右均已退水。副市長史哲和水利局長蔡長展上午視察疫苗接種站後，也到岡山等地勘查積水情形。

史哲表示，高雄在3小時內累積雨量突破100毫米的地區有大社區、楠梓區、仁武區、烏松區、鳳山區。雨勢漸歇後，各地積水陸續退去，請陪同長輩出門接種疫苗路上，小心路況、注意雨勢。

高雄市上午雷雨不斷，燕巢交流道低窪處一度積水。記者蔡孟妤／翻攝
高雄市上午雷雨不斷，燕巢交流道低窪處一度積水。記者蔡孟妤／翻攝
高雄市大社民族路積水，水從旁邊農田溢流出。記者蔡孟妤／翻攝
高雄市大社民族路積水，水從旁邊農田溢流出。記者蔡孟妤／翻攝

淹水 大雷雨 疫苗

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