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屏東縣潮州等鄉鎮大雨影響 上午疫苗施打率不到五成

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東今豪雨特報，大雨來襲影響長輩出門意願，今天鄉鎮疫苗施打站很冷清，潮州鎮施打站設在潮州高中，潮州鎮今預估施打363人，但截至中午，施打人數約60人，不到五分之一，看下午天氣狀況，雨勢舒緩後，觀察有無人潮。圖／讀者提供
屏東今豪雨特報，大雨來襲影響長輩出門意願，今天鄉鎮疫苗施打站很冷清，潮州鎮施打站設在潮州高中，潮州鎮今預估施打363人，但截至中午，施打人數約60人，不到五分之一，看下午天氣狀況，雨勢舒緩後，觀察有無人潮。圖／讀者提供

屏東縣6月18到20日是第二階段80到84歲長輩施打，屏東今豪雨特報，受到大雨來襲，影響長輩出門意願，今天鄉鎮疫苗施打站相當冷清，潮州鎮施打站設在潮州高中，潮州鎮今預估施打363人，但截至中午，施打人數約60人，不到五分之一，看下午天氣狀況，雨勢舒緩後，觀察有無人潮。

屏東縣今下起大雨，各地疫苗施打站相當冷清，潮州高中施打站，一早8點多大雷雨，雨勢超大，潮州鎮上午施打人數不到五分之一，內埔、萬巒等地施打站，今天上午施打約不到五成。

基層衛生所觀察，今天是假日，加上又遇上天氣大雨不斷，長輩出門確實有難度，加上近期AZ疫苗施打後出現長輩猝死案例，都讓不少長輩卻步，但近期莫德納疫苗將進入台灣，也有不少中壯年打電話到衛生所詢問，疫苗施打詢問度仍高。

今天大雨不斷，有網友在縣長臉書留言，原定施打時間是上午8點到9點，但因為大雨根本無法出門打疫苗該怎麼辦？縣府指出，只要符合資格者，仍可到居住地的注射站或速打站，出示身份證及健保卡後接受施打。

屏東縣府指出，長者第三梯次將在21、23、24日開打，其中22日因豪大雨特報停打一天，施打對象年齡下修到76歲以上，也就是34年12月31日之前出生的長者。

 

屏東縣 AZ疫苗 衛生所

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