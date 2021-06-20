聽新聞
test
0:00 / 0:00
屏東縣潮州等鄉鎮大雨影響 上午疫苗施打率不到五成
屏東縣6月18到20日是第二階段80到84歲長輩施打，屏東今豪雨特報，受到大雨來襲，影響長輩出門意願，今天鄉鎮疫苗施打站相當冷清，潮州鎮施打站設在潮州高中，潮州鎮今預估施打363人，但截至中午，施打人數約60人，不到五分之一，看下午天氣狀況，雨勢舒緩後，觀察有無人潮。
屏東縣今下起大雨，各地疫苗施打站相當冷清，潮州高中施打站，一早8點多大雷雨，雨勢超大，潮州鎮上午施打人數不到五分之一，內埔、萬巒等地施打站，今天上午施打約不到五成。
基層衛生所觀察，今天是假日，加上又遇上天氣大雨不斷，長輩出門確實有難度，加上近期AZ疫苗施打後出現長輩猝死案例，都讓不少長輩卻步，但近期莫德納疫苗將進入台灣，也有不少中壯年打電話到衛生所詢問，疫苗施打詢問度仍高。
今天大雨不斷，有網友在縣長臉書留言，原定施打時間是上午8點到9點，但因為大雨根本無法出門打疫苗該怎麼辦？縣府指出，只要符合資格者，仍可到居住地的注射站或速打站，出示身份證及健保卡後接受施打。
屏東縣府指出，長者第三梯次將在21、23、24日開打，其中22日因豪大雨特報停打一天，施打對象年齡下修到76歲以上，也就是34年12月31日之前出生的長者。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言