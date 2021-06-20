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箱涵施工阻排水釀災 南市府要求包商速打通

中央社 / 台南20日電

台南市永康區中華路154巷今天凌晨雨後出現最深約50公分積水，經緊急啟動抽水機運作後消退，市府初步調查是附近排水工程影響雨水宣洩，要求承包商於下午打通排水箱涵。

台南市部分地區今天凌晨開始出現雨勢，永康區成功里長曾文俊於5時左右接獲民眾反映，在中華路154巷一帶出現積淹水，他到現場查看後隨即向市政府通報，警方隨後前往拉上封鎖線，在排水工程施工區的抽水機組緊急啟動，相關單位在當地成立前進指揮所。

台南市政府水利局指出，雖然現場2台抽水機組及時進行抽排，清晨5時左右仍造成中華路154巷部分區域淹水，淹水深度最深約50公分，經緊急增派6台各式抽水機組因應，積水於上午7時左右消退。

台南市水利局表示，市府副秘書長邱忠川在進前指揮所召開會議後做出決議，將再增加2台移動式抽水機，並向第六河川局調度100包太空包因應，並要求承包商加速完成排水斷面恢復，避免再次發生積淹水狀況。

台南市水利局指出，此次積淹水狀況是排水工程承包商施工所造成，後續將追究相關責任，當務之急是加速排水箱涵打通工程恢復排水斷面，已請承包商加派機具人力，預計下午5時前完成。

淹水 太空 曾文

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