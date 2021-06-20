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防打疫苗猝死有撇步 長輩3大疑問一次解答

高嘉瑜喬疫苗基層炸鍋 康裕成：中評會無法主動處理違紀

港區工作人員收到簡訊趕來接種！轉傳、無造冊者敗興返

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
民眾持衛生局所發簡訊通知、員工證和健保卡，才能接種疫苗。記者徐如宜／攝影
民眾持衛生局所發簡訊通知、員工證和健保卡，才能接種疫苗。記者徐如宜／攝影

今天有大批港口從業人員湧入高雄大型接種站包括巨蛋和鳳山體育場，說是港務公司通知來接種疫苗，來才發現沒有造冊，引發不滿。高雄市衛生局表示，港埠輪船人員名單是由輪船公會針對所屬輪船公司人員造冊，提交航港局核定，轉疾管署交由衛生局逐一通知安排接種，今日到場人員並非核定名單內人員，疑為輪船公司傳遞訊息誤解。

「不是通知可以打嗎？為什麼又不能打了？」鳳山體育館疫苗接種站外，上午擠了許多中年人、年輕人，他們說是收到通知今天可以來接種疫苗。工作人員忙著為他們檢視身分，有些人提出的是同仁轉發來的簡訊，不在造冊名單上，所以被擋在門口，不得其門而入。離開時趕快打電話給其他朋友提醒：不要再來了！只有被造冊的才能打。

陳先生出示昨晚有收到正式簡訊通知，的內容寫著：【新冠疫苗接種通知】請您攜帶員工證及健保卡，於6月20日上午10時至12時，前往鳳山體育館完成新冠疫苗接種，高雄市政府衛生局關心您。高雄今天下著大雨，有些是收到同在港區工作的朋友轉傳的訊息，以為也可以接種就趕了來，現場秩序紊亂，引導人員忙著解說。

高雄市衛生局今天說明，港埠輪船人員名單係由輪船公會針對所屬輪船公司人員造冊，提交航港局核定，轉疾管署交由衛生局逐一通知安排接種。今日到場人員並非核定名單內人員，疑為輪船公司傳遞訊息誤解。

衛生局針對核定名單分批以簡訊通知，無在名冊內、無接到簡訊者，不在本日施打對象，另日安排施打日期。

台灣港務公司職業安全衛生處長張維鍵表示，聽說有港務公司的人來現場接種疫苗，但到現場後發現這些人非屬港務公司的員工，而是在高雄港區裡從事裝卸、倉儲、港勤業務如拖船之類的員工，公司主要來這裡做確認。港務公司有幫港區第一線業者與員工造冊，送到航港區、再送到CDC確認，有造冊的人應該都順利施打。

今天有大批港口從業人員湧入鳳山體育場接種站，必須是收到衛生局所發簡訊、有造冊者才能施打，朋友轉傳的簡訊不在名冊內只能敗興而返。記者徐如宜／攝影
今天有大批港口從業人員湧入鳳山體育場接種站，必須是收到衛生局所發簡訊、有造冊者才能施打，朋友轉傳的簡訊不在名冊內只能敗興而返。記者徐如宜／攝影
民眾持衛生局所發簡訊通知、員工證和健保卡，才能接種疫苗。記者徐如宜／攝影
民眾持衛生局所發簡訊通知、員工證和健保卡，才能接種疫苗。記者徐如宜／攝影

衛生局 新冠疫苗 體育

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