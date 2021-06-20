港區工作人員收到簡訊趕來接種！轉傳、無造冊者敗興返

今天有大批港口從業人員湧入高雄大型接種站包括巨蛋和鳳山體育場，說是港務公司通知來接種疫苗，來才發現沒有造冊，引發不滿。高雄市衛生局表示，港埠輪船人員名單是由輪船公會針對所屬輪船公司人員造冊，提交航港局核定，轉疾管署交由衛生局逐一通知安排接種，今日到場人員並非核定名單內人員，疑為輪船公司傳遞訊息誤解。

「不是通知可以打嗎？為什麼又不能打了？」鳳山體育館疫苗接種站外，上午擠了許多中年人、年輕人，他們說是收到通知今天可以來接種疫苗。工作人員忙著為他們檢視身分，有些人提出的是同仁轉發來的簡訊，不在造冊名單上，所以被擋在門口，不得其門而入。離開時趕快打電話給其他朋友提醒：不要再來了！只有被造冊的才能打。

陳先生出示昨晚有收到正式簡訊通知，的內容寫著：【新冠疫苗接種通知】請您攜帶員工證及健保卡，於6月20日上午10時至12時，前往鳳山體育館完成新冠疫苗接種，高雄市政府衛生局關心您。高雄今天下著大雨，有些是收到同在港區工作的朋友轉傳的訊息，以為也可以接種就趕了來，現場秩序紊亂，引導人員忙著解說。

高雄市衛生局今天說明，港埠輪船人員名單係由輪船公會針對所屬輪船公司人員造冊，提交航港局核定，轉疾管署交由衛生局逐一通知安排接種。今日到場人員並非核定名單內人員，疑為輪船公司傳遞訊息誤解。

衛生局針對核定名單分批以簡訊通知，無在名冊內、無接到簡訊者，不在本日施打對象，另日安排施打日期。