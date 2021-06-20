向防疫英雄致敬 高雄一百臉書紀錄堅守崗位者辛勞

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，防疫工作戰戰兢兢，各領域都有默默付出的防疫人員，「高雄一百」臉書粉專推出向防疫英雄致敬系列，記錄他們辛勤工作畫面。

「高雄一百」臉書（Facebook）粉專推出向防疫英雄致敬分為消防人員篇、環保局清潔隊篇、警察篇、教師篇、計程車篇等，有各領域人員默默為防疫工作付出辛勤及感人的畫面。

新聞局長董建宏表示，新冠肺炎疫情爆發以來至今500多個日子，全民抗疫是共同目標；第一線防疫人員堅守崗位，他們穿梭在各個角落，有很多防疫英雄的辛苦沒有被看見。

董建宏說，「高雄一百」臉書透過鏡頭向防疫英雄致敬，感謝醫護、疫調、軍警消、環保清消、計程車司機等人的辛苦付出，還有民眾配合才能織起安全防疫網，讓民心安定。

他表示，抗疫工作沒有人是局外人，除了一線防疫人員，每個市民及個人，都展現同島一命的精神，彼此扶持、互助合作，「做好防疫，你我都是英雄」。