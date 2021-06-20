雷聲一響高雄大寮、大樹3千多戶瞬間停電 始作俑者是它

高雄市大寮區鳳屏路、大樹區竹寮路昨晚11時許突然無預警停電，共造成3859戶停電，台電鳳山區營業處派員巡查，發現是芒果樹傾倒碰到高壓電線，引起變電所饋線保護開關跳脫，今天深夜接近1點已全部恢復供電。

鳳山區營業處報告指出，昨晚11點08分九曲一次配電變電所BM34饋線跳脫，造成大寮區、大樹區共3859戶停電，派員前往巡查，發現是芒果樹傾倒碰觸高壓導線造成停電，台電人員砍除那棵芒果樹後，48分復電2099戶、12點53分全部恢復供電。