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雷聲一響高雄大寮、大樹3千多戶瞬間停電 始作俑者是它

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
高雄市大寮區鳳屏路、大樹區竹寮路一帶昨晚3000多戶發生停電，台電派員釐清，今晨12時許回覆全部供電。圖／翻攝自台電停電查詢
高雄市大寮區鳳屏路、大樹區竹寮路一帶昨晚3000多戶發生停電，台電派員釐清，今晨12時許回覆全部供電。圖／翻攝自台電停電查詢

高雄市大寮區鳳屏路、大樹區竹寮路昨晚11時許突然無預警停電，共造成3859戶停電，台電鳳山區營業處派員巡查，發現是芒果樹傾倒碰到高壓電線，引起變電所饋線保護開關跳脫，今天深夜接近1點已全部恢復供電。

鳳山區營業處報告指出，昨晚11點08分九曲一次配電變電所BM34饋線跳脫，造成大寮區、大樹區共3859戶停電，派員前往巡查，發現是芒果樹傾倒碰觸高壓導線造成停電，台電人員砍除那棵芒果樹後，48分復電2099戶、12點53分全部恢復供電。

有民眾在地方臉書社團發文表示，路過大樹舊鐵橋親眼目睹變電箱突然爆炸，造成九曲路全部停電，也有民眾表示，聽到一聲很大的雷聲後，整條街瞬間變暗，難得可以與家人持手電筒，感受沒有光害的夜晚，但因下雨又悶又熱，還是希望電趕快來。

高雄市有民眾直擊大樹舊鐵橋變電箱突然爆炸，街道瞬間停電。圖／翻攝自地方臉書社團
高雄市有民眾直擊大樹舊鐵橋變電箱突然爆炸，街道瞬間停電。圖／翻攝自地方臉書社團

停電 芒果 台電

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