雨後滾滾黃泥騎水上摩托車 網友諷：熟悉邁鄉最對味

高雄今天有一波急降雨，造成鳥松區松埔北巷積水，馬路瞬間變黃泥水道，2名年輕女子共乘機車越過時驚聲尖叫，影片放臉書社團引起熱議，有網友說「熟悉的高雄最對味」，高雄市前新聞局長鄭照新反諷「這不是我熟悉的高雄」，強調韓國瑜主政時期退水快速，基本功高下立判。市府表示，當地排水溝急降雨後一時宣洩不及，會再徹底了解找解方。

地方人士解釋，該處常年有積水情況，雖然有滯洪池，但雨水來得太急，連結台塑、愛河源頭的排水溝宣洩不了積水，雨停後就會陸續排水，下午1點下雨，2點左右雨停就陸續排水，傍晚5點左右，地面已經是乾的。

高雄吳姓女子第一時間將騎機車越過黃泥水影片放上臉書社團「爆料公社公開版」，她寫到「這是什麼情況呢？每次下雨一定會這樣，最深處有半個輪胎高，不知道要尋求哪個單位幫忙」。

接著1點53分，她更新寫到「真的沒有想針對政治，不戰藍綠，只是想處理問題而已，這種黃泥水流下去，乾掉後地上全都是黃土，鳳仁路那邊是下游，我在想是不是因為這樣那邊水溝被黃泥堵了，才會每下必淹？」

下午4點30分左右，吳女再度更新，她說「有灑水車來清洗路面的泥濘，雖然還沒找到問題根本，但是算有做事吧？感謝眾網友的熱情」。

這支影片在社群討論熱烈，網友紛紛留言大酸「熟悉的邁鄉最對味」、「夏天就是要玩水阿」、「黃泉路上你和我」，也有不少人說「問題出在地勢和排水規畫，早已存在多年了」、「一定是前市長沒把水溝清乾淨」。

韓國瑜主政時期的新聞局長鄭照新回應，「熟悉高雄最對味」這是市民自我解嘲的黑色幽默，但又何其無奈，「我必須說，這不是我熟悉的高雄」，在韓市府團隊服務高雄時期，水溝清理通暢，大雨退水快速。「路平、燈亮、水溝通」這些基本功曾因政治鬥爭被貶低成「這麼基本也敢拿來說嘴，但其實這是政治良心啊！」