台灣長者施打疫苗接連猝死 金門現緩打潮接種率減半

中央配發金門縣的1萬1200劑AZ疫苗，從16日起在4大型場館大規模為金門的長者接種，但截至今日為止，金門縣75歲以上長者接種AZ疫苗為2350人，跟先前做的意願調查有很大落差，金門縣衛生局今天表示，應該是受媒體報導台灣的長者接種疫苗後猝死案例影響，讓接種者僅有原調查願施打者4381人的一半，約53.6%。

據中央流行疫情指揮中心公布，截自6月18日止，已收到49例接種疫苗後死亡之通報，其中在18日新增24件中75歲以上長者就有20例，由於全台出現多起長者接種疫苗後猝死的消息，讓金門的施打率亦受到事件影響。

金門縣衛生局表示，金門從16日起分別在金城縣立體育館、金寧中小學體育館、金湖體育館和金沙國中體育館，採分區、分時段加以分流，由縣政府、各鄉鎮公所利用交通工具親自到村里接送長者依排定時間到接種站施打疫苗，4大型場館4天共計接種1524人。

衛生局指出，接種首日，金門的長者施打踴躍、依排定時間有秩序的接種，老人家也感謝縣政府貼心安排，但次日媒體陸續報導台灣長者接種疫苗後猝死案例，明顯的出現緩打潮。統計4大型場館4天接種人數，分別為579人、481人、288人、176人，接種人數驟減，讓人憂心。

另外，金門的洗腎患者6月14日起由金門醫院及傅仰賢診所陸續完成接種。而住宿型長照機構住民及其照護者部份，已於6月18日由衛生福利部金門醫院兵分三路至大同之家、松柏園老人長期照顧中心及福田家園進行到府接種服務，計接種215人。

此外，為提供疫苗公費接種第一至三類人員可近性及可及性的接種服務，金門共有9家合約院所加開門診並增加每日接種人數上限。