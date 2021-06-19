金門走私犯嫌居檢時間有落差 縣府憂成防疫破口

金門縣政府今天表示，3名金門籍漁民17日越界走私香菇，因金門岸巡人員當下並未說明漁民曾與中國民眾接觸，導致衛生單位18日才展開居家檢疫作業，憂心因此造成防疫破口。

金門岸巡隊今天發布新聞表示，高雄籍漁船「龍錸號」17日中午12時左右航出金門禁限制水域線，往中國大伯島海域附近滯留；隨後海岸巡人員和查緝隊員在船內密艙查獲中國乾燥香菇一批，總重774公斤，船上有3名金門籍民眾。

由於正值新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情期間，安檢人員對船體、走私物品實施消毒作業，同步進行3名犯罪嫌疑人體溫量測；之後並通報金門縣衛生局等單位應處。

不過，縣府建設處長陳祥麟今天指出，金門岸巡隊隊員是在17日下午6時電話通知建設處有3名漁民走私香菇，但並未有充分資料說明這艘漁船與中國大陸船舶接觸，且有進入中國大陸地區的事實，僅表示漁船脫離雷達鎖定範圍。

陳祥麟說，在縣府要求下，岸巡昨天下午4時30分才將這艘船涉案相關通報單和圖資提供縣府，縣府才由衛生警政啟動執行越界船員3人居家檢疫作業；對於通知時間差，縣府請岸巡能在第一時間除即時處理清消量額溫外，也能立即通報相關單位，杜絕防疫可能破口。

建設處進一步表示，去年新冠肺炎爆發後，縣府為了隔絕來自對岸可能的傳播途徑，於2月14日公告自當年2月15日凌晨零時起，禁止本國籍漁船、動力小船、遊艇，航行超越金門縣限制、禁止水域一定範圍或與大陸船舶接觸。

後來，為應漁民作業和航業營運需求及疫情狀況，8月6日修正為限制、禁止水域一定範圍且與中國船舶接觸者需居家檢疫。違反公告事項的船舶發生在港埠區域，由海巡單位通知疾管署金門辦事處或金門縣衛生局，開立居家檢疫通知書，所有船員需居家檢疫14天。陳祥麟說，執行至今，居家檢疫案件處理尚稱順暢。