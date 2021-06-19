只差2歲 高雄美濃80歲嬤陪丈夫打疫苗

高雄市開放82歲至86歲老人接種疫苗第二天，美濃區位於美濃國中大禮堂的施打站今天上午統計共有64位民眾前往，現場安排動線流暢，沒有出現長者臨時不打情況，醫護人員配合民眾客語需求，也以客語進行宣導，其中一名鍾姓阿嬤剛好80歲，只能先陪82歲丈夫打疫苗，下周再跑一趟。

現場安排第二劑及一到三類接種疫苗者往左邊路線、長者則在右邊由醫護人員以宇美町式施打，家屬帶長者到場時，工作人員量完體溫會請長者先入場、再由家屬協助填寫資料、登記長者健保卡等，除了一到三類可施打莫德納疫苗，長者及第二劑施打者只能打AZ。

鍾姓阿嬤表示，丈夫今年82歲，自己80歲，因目前只開放82歲以上打疫苗，兩人平時住在屏東、戶籍在美濃，今天上午到美濃田地耕作後順便一起到施打站，由她陪丈夫打疫苗。鍾姓阿嬤擔心AZ疫苗會有副作用或後遺症，向現場工作人員詢問是否可打莫德納，工作人員表示，醫生宣導兩種疫苗效果差不多，鍾姓阿嬤可以放心。

劉姓先生與妻子今天帶86歲母親打疫苗，針對日前傳出民眾接種疫苗而死亡的消息，他表示，不會有什麼好擔心的，觀察下來反而年輕人容易有症狀，打了可以求安心，回去多注意一點、多喝水就好。