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只差2歲 高雄美濃80歲嬤陪丈夫打疫苗

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
高雄市美濃國中大禮堂的疫苗施打站工作人員協助坐輪椅長輩下車。記者陳玫伶／攝影
高雄市美濃國中大禮堂的疫苗施打站工作人員協助坐輪椅長輩下車。記者陳玫伶／攝影

高雄市開放82歲至86歲老人接種疫苗第二天，美濃區位於美濃國中大禮堂的施打站今天上午統計共有64位民眾前往，現場安排動線流暢，沒有出現長者臨時不打情況，醫護人員配合民眾客語需求，也以客語進行宣導，其中一名鍾姓阿嬤剛好80歲，只能先陪82歲丈夫打疫苗，下周再跑一趟。

現場安排第二劑及一到三類接種疫苗者往左邊路線、長者則在右邊由醫護人員以宇美町式施打，家屬帶長者到場時，工作人員量完體溫會請長者先入場、再由家屬協助填寫資料、登記長者健保卡等，除了一到三類可施打莫德納疫苗，長者及第二劑施打者只能打AZ。

鍾姓阿嬤表示，丈夫今年82歲，自己80歲，因目前只開放82歲以上打疫苗，兩人平時住在屏東、戶籍在美濃，今天上午到美濃田地耕作後順便一起到施打站，由她陪丈夫打疫苗。鍾姓阿嬤擔心AZ疫苗會有副作用或後遺症，向現場工作人員詢問是否可打莫德納，工作人員表示，醫生宣導兩種疫苗效果差不多，鍾姓阿嬤可以放心。

劉姓先生與妻子今天帶86歲母親打疫苗，針對日前傳出民眾接種疫苗而死亡的消息，他表示，不會有什麼好擔心的，觀察下來反而年輕人容易有症狀，打了可以求安心，回去多注意一點、多喝水就好。

美濃區長鍾炳光及旗山醫院長李永恒等人全程在場協助，高雄市秘書長楊明州今天下午也前往視察了解需求，楊明州表示，前幾天施打87歲以上長者時，原本在美濃國中體育館施打，因這幾天下雨、天氣悶熱，為能給長者更舒適的環境，今天改到有冷氣的大禮堂施打疫苗。

高雄市美濃區位於美濃國中大禮堂的疫苗施打站今天上午統計共有64位民眾前往，長者施打意願踴躍。記者陳玫伶／攝影
高雄市美濃區位於美濃國中大禮堂的疫苗施打站今天上午統計共有64位民眾前往，長者施打意願踴躍。記者陳玫伶／攝影
高雄市秘書長楊明州（紅衣者）今天下午前往美濃國中疫苗施打站視察。記者陳玫伶／攝影
高雄市秘書長楊明州（紅衣者）今天下午前往美濃國中疫苗施打站視察。記者陳玫伶／攝影
高雄市美濃區位於美濃國中大禮堂的疫苗施打站安排長者在右邊由醫護人員以宇美町式施打，現場醫護人員再以客語進行宣導。記者陳玫伶／攝影
高雄市美濃區位於美濃國中大禮堂的疫苗施打站安排長者在右邊由醫護人員以宇美町式施打，現場醫護人員再以客語進行宣導。記者陳玫伶／攝影

AZ疫苗 美濃 阿嬤

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