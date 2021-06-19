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沒有掌聲的演出 高雄國樂團樂音陪伴長者、醫護員

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導
今天藝起陪伴高雄市疫苗接種站現場，由高雄市國樂團首次在岡山演出。記者陳弘逸／攝影
今天藝起陪伴高雄市疫苗接種站現場，由高雄市國樂團首次在岡山演出。記者陳弘逸／攝影

全國長輩疫苗接種首日，高雄市政府推出「藝起陪伴」讓樂團能在接種站演出廣受好評；今天由高雄市國樂團首次在岡山演出。琵琶演奏家趙怡然說，能用音樂陪伴配伴長者、醫護人員一同對抗疫情，深具意義；高雄市副市長史哲說，規畫在疫苗接種站推出音樂表演時，有不少樂團相當踴躍，也深刻感受到眾人互助與貢獻的熱心，

琵琶演奏家趙怡然說，接獲演出消息時，得知聽眾是長者，因此，在曲目中，選了不少經典老歌，除了緩解長者接種疫苗時的緊張心情，也有部分曲目獻給在場所有醫護人員。

趙怡然還說，能用音樂陪伴配伴長者、醫護人員一同對抗疫情，相當難得也深具意義。

揚琴演奏家郭肜肜說，這次的表演相當另類，雖然沒有掌聲，但演奏的過程中，透過長輩的眼神，都能感受到音樂讓他們安心、放鬆，且能在疫情期間能表演舞台相當難得，內心也相當感動，演奏到特定曲目時，眼角還默默泛淚。

高雄市副市長史哲說，規畫在疫苗接種站推出音樂表演時，有不少樂團相當踴躍，也深刻感受到眾人互助與貢獻的熱心，加上受疫情影響，不少表演藝術工作者無法演出，因此，才會藉由這個機會，透過音樂來撫慰人心，緩和氣氛。

史哲還說，在這次疫情中，長輩屬較脆弱的族群，或許年輕人未必能體會，但市府除了透過各種便民措施，讓長者能順利接種，還有音樂相伴，也讓接種站顯得更加溫馨。

高雄市國樂琵琶演奏家趙怡然（左）、揚琴演奏家郭肜肜（右）今天首次在岡山演出。記者陳弘逸／攝影
高雄市國樂琵琶演奏家趙怡然（左）、揚琴演奏家郭肜肜（右）今天首次在岡山演出。記者陳弘逸／攝影
高雄市國樂琵琶演奏家趙怡然（左）、揚琴演奏家郭肜肜（右）今天首次在岡山演出。記者陳弘逸／攝影
高雄市國樂琵琶演奏家趙怡然（左）、揚琴演奏家郭肜肜（右）今天首次在岡山演出。記者陳弘逸／攝影
高雄市國樂琵琶演奏家趙怡然（左）、揚琴演奏家郭肜肜（右）今天首次在岡山演出。記者陳弘逸／攝影
高雄市國樂琵琶演奏家趙怡然（左）、揚琴演奏家郭肜肜（右）今天首次在岡山演出。記者陳弘逸／攝影

疫情 疫苗 樂團

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