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影／高市幫82長輩打疫苗 接種率為66.4%

攝影中心 / 記者劉學聖/即時報導
高雄市累計四天82歲以上長者總共有36759人接種，接種率為66.4%，今天高市特地開設包括高雄展覽館，巨蛋體育館及鳳山體育館等五處大型接種站，幫前三類人員施打疫苗。記者劉學聖／攝影
高雄市累計四天82歲以上長者總共有36759人接種，接種率為66.4%，今天高市特地開設包括高雄展覽館，巨蛋體育館及鳳山體育館等五處大型接種站，幫前三類人員施打疫苗。記者劉學聖／攝影

高雄市第二波長者疫苗接種今天進入第二天，對象為82歲到86歲的長輩，累計四天82歲以上長者總共有36759人接種，接種率為66.4%，今天高市特地開設包括高雄展覽館，巨蛋體育館及鳳山體育館等五處大型接種站，除了82歲以上長者外，還有第一線醫護人員及預計施打AZ疫苗第二劑的民眾，在高雄展覽館現場特地劃分三區接種區，其中長輩接種區人數最少。

高雄市長陳其邁今天在防疫會議後表示，今全台確診127例，高雄沒有病例，主要還是確診病例還是在雙北地區，高市針對社區與長照等機構篩檢，全部都是陰性無人確診。

高雄市累計四天82歲以上長者總共有36759人接種，接種率為66.4%，今天高市特地開設包括高雄展覽館，巨蛋體育館及鳳山體育館等五處大型接種站，幫前三類人員施打疫苗。記者劉學聖／攝影
高雄市累計四天82歲以上長者總共有36759人接種，接種率為66.4%，今天高市特地開設包括高雄展覽館，巨蛋體育館及鳳山體育館等五處大型接種站，幫前三類人員施打疫苗。記者劉學聖／攝影
高雄市累計四天82歲以上長者總共有36759人接種，接種率為66.4%，今天高市特地開設包括高雄展覽館，巨蛋體育館及鳳山體育館等五處大型接種站，幫前三類人員施打疫苗。記者劉學聖／攝影
高雄市累計四天82歲以上長者總共有36759人接種，接種率為66.4%，今天高市特地開設包括高雄展覽館，巨蛋體育館及鳳山體育館等五處大型接種站，幫前三類人員施打疫苗。記者劉學聖／攝影
高雄市累計四天82歲以上長者總共有36759人接種，接種率為66.4%，今天高市特地開設包括高雄展覽館，巨蛋體育館及鳳山體育館等五處大型接種站，幫前三類人員施打疫苗。記者劉學聖／攝影
高雄市累計四天82歲以上長者總共有36759人接種，接種率為66.4%，今天高市特地開設包括高雄展覽館，巨蛋體育館及鳳山體育館等五處大型接種站，幫前三類人員施打疫苗。記者劉學聖／攝影
高雄市累計四天82歲以上長者總共有36759人接種，接種率為66.4%，今天高市特地開設包括高雄展覽館，巨蛋體育館及鳳山體育館等五處大型接種站，幫前三類人員施打疫苗。記者劉學聖／攝影
高雄市累計四天82歲以上長者總共有36759人接種，接種率為66.4%，今天高市特地開設包括高雄展覽館，巨蛋體育館及鳳山體育館等五處大型接種站，幫前三類人員施打疫苗。記者劉學聖／攝影
高雄市累計四天82歲以上長者總共有36759人接種，接種率為66.4%，今天高市特地開設包括高雄展覽館，巨蛋體育館及鳳山體育館等五處大型接種站，幫前三類人員施打疫苗，畫面左邊為長者接種區，從高處望去人數明顯較少。記者劉學聖／攝影
高雄市累計四天82歲以上長者總共有36759人接種，接種率為66.4%，今天高市特地開設包括高雄展覽館，巨蛋體育館及鳳山體育館等五處大型接種站，幫前三類人員施打疫苗，畫面左邊為長者接種區，從高處望去人數明顯較少。記者劉學聖／攝影
高雄市累計四天82歲以上長者總共有36759人接種，接種率為66.4%，今天高市特地開設包括高雄展覽館，巨蛋體育館及鳳山體育館等五處大型接種站，幫前三類人員施打疫苗。記者劉學聖／攝影
高雄市累計四天82歲以上長者總共有36759人接種，接種率為66.4%，今天高市特地開設包括高雄展覽館，巨蛋體育館及鳳山體育館等五處大型接種站，幫前三類人員施打疫苗。記者劉學聖／攝影
高雄市累計四天82歲以上長者總共有36759人接種，接種率為66.4%，今天高市特地開設包括高雄展覽館，巨蛋體育館及鳳山體育館等五處大型接種站，幫前三類人員施打疫苗。記者劉學聖／攝影
高雄市累計四天82歲以上長者總共有36759人接種，接種率為66.4%，今天高市特地開設包括高雄展覽館，巨蛋體育館及鳳山體育館等五處大型接種站，幫前三類人員施打疫苗。記者劉學聖／攝影

AZ疫苗 體育 高雄市

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