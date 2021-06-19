南橫公路87.6公里昨落石砸斷電線桿 台電緊急搶修
高雄市這幾天受西南風影響，山區連日有短暫陣雨情況，桃源區南橫公路87.6公里處昨晚6時許疑因落石攔腰撞斷台電的電線桿，造成山區停電、該路段單線道無法通行，桃源區公所人員獲報緊急聯繫台電人員前往協助斷電並清除路面落石，昨晚11時許恢復供電。
當地林姓居民表示，南橫公路為上山重要道路，昨天有民眾駕車行經南橫公路，發現高中里往桃源里方向中間落石滑落砸斷台電電線杆，造成山區停電，緊急在地方社群公告，提醒民眾路過注意安全。
據了解，落石疑似含水量過高滑落路面，而該路段為狹彎小路，砂石造成單向道中斷，區公所人員獲報，先請台電人員到場確定沒有漏電之虞，將斷掉電線杆更換，並派員到現場清除落石後復電，原預計晚間8點到12點停電，後來11時許就復電、搶通。
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