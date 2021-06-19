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緩打潮來襲？高雄岡山疫苗接種站上午長輩施打率未過半

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導
岡山農工今天上、下午場次，預定接種600名長輩。記者陳弘逸／攝影
岡山農工今天上、下午場次，預定接種600名長輩。記者陳弘逸／攝影

全台長輩施打AZ疫苗，累計超過40例死亡，死因與施打疫苗是否相關仍待釐清，但消息一出，引發顧慮；高雄大型接種站之一的岡山高農，上午施打率未達半數；對此，岡山區公所表示，本次長輩疫苗接種率較先前減少，但豪雨也會影響接種意願，是否受死亡個案影響，仍不明顯。

今天岡山農工疫苗接種站，共出動秀傳醫院、衛生所、衛生局以及區公所30多名志工進行疫苗接種工作，現場共擺設80個座位，僅針對長輩疫苗施打。

岡山衛生所指出，今天上、下午場次，預定接種600名長輩，上午僅有141人前往接種，下午天氣放晴，雖然僅有零星長輩前往接種，預估可施打率可過半數。

居住在岡山的62歲黃姓婦人說，雖然有聽聞接種疫苗傳出死亡的消息，一度緊張到腸躁症，但今天仍鼓起勇氣前往施打；另一名婦人則說，大家都鼓勵要來接種，因此，看著朋友都有打，也就跟著一起來。

岡山區長黃中中表示，上次長輩接種疫苗比率超過五成，這次長輩接種率較先前減少約10%左右，上午遇到豪雨，影響接種意願，因此，是否受疫苗傳出死亡個案影響，目前仍不明顯。

黃中中還說，考量停車方便，原先疫苗接種為岡山高中，改為岡山農工，同時搭建遮雨棚、設計停車動線，利於長者前往接種，今天疫苗接種狀況大致順利，也遵循防疫規定，配置接種站。

高雄市政府衛生局表示，高雄市共設25個接種站，其中五個大型接種站包含岡山農工，考量長輩不耐久後，也避免其他類別壓縮施打空間，因此，今天岡山高農以長輩為主，明天開放類別接種順序的對象，但仍會依長輩需求，提供接種動線。

高雄大型疫苗站岡山高農，今天上午原訂接種300人，僅有141名長輩完成接種。記者陳弘逸／攝影
高雄大型疫苗站岡山高農，今天上午原訂接種300人，僅有141名長輩完成接種。記者陳弘逸／攝影
高雄大型疫苗站岡山高農，今天上午原訂接種300人，僅有141名長輩完成接種。記者陳弘逸／攝影
高雄大型疫苗站岡山高農，今天上午原訂接種300人，僅有141名長輩完成接種。記者陳弘逸／攝影

AZ疫苗 岡山 衛生所

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