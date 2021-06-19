快訊

台男赴澳門被驗出Delta變種病毒 恐在越南感染

致電北市衛生局替禾馨要疫苗？ 高嘉瑜還原過程

澎湖二、三級離島疫苗施打 與時間賽跑

中央社 / 澎湖縣19日電

澎湖75歲以上長者疫苗同步施打，由於二、三級離島眾多，島上住民以老人居多，衛生所與村里幹事合作，調查有意接種人數，秉持「長者不動，醫師動」，提供貼心、溫馨服務。

AZ疫苗保存不易，須冷藏存放於攝氏2度至8度，開封後6小時內要打完。澎湖各離島間以船運為主，醫師領取疫苗後，需存放冰桶內，與時間賽跑，再搭船赴偏遠離島為長者注射，困難度大增。

澎湖縣政府表示，AZ疫苗擴大至75歲以上長者同步施打疫苗，澎湖散居在馬公虎井、桶盤、白沙員貝、鳥嶼、吉貝、大倉和望安東、西嶼坪及最偏遠的花嶼等二、三級離島的長者，由各地衛生所等醫護人員或配合巡迴醫療時，搭船登島前往施打，免除長者們長途跋涉、顛簸之苦，

其中，國境最西的望安花嶼村，醫護人員17日在馬公領取疫苗直接專船前往施打；行動不便長者，則是以專車接送施打，全程專人專船專車等方式來服務到家，消防局鳥嶼消防分隊還用島上的高爾夫球車，來接送近15位行動不便長者施打疫苗最為特別。

澎湖縣長賴峰偉今天由衛生局長蕭靜蓉陪同前往西衛活動中心，了解採用小規模的宇美町式施打法，籲請施打作業「求好不求快」，讓長者心接種，現場並播放有音樂紓緩老人家情緒。

澎湖縣政府表示，因應新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，18日下午中央第二批配發莫德納疫苗400劑運抵，包含日前AZ疫苗1萬5300劑，自12日至18日澎縣總計撥配共1萬5700劑疫苗。18日第1類接種對象11人為醫療機構新增提報的行政人員，全縣醫護人員13日前已接種1349人次。

18日接種人次共730人，其中第1類接種人數11人、第2類112人、第3類128人、第5類47人、第6類432人。14日起開始接種後，累計接種3902人。

AZ疫苗 澎湖 衛生所

延伸閱讀

台南86歲多重慢性病婦人打完疫苗猝死 醫院認定病死

南投規劃每小時打百人疫苗 疑不良反應影響報到

接種中國國產疫苗仍確診 學者：突破性感染

台積電永齡洽購疫苗捐贈 政院：加速討論授權形式

相關新聞

緩打潮來襲？高雄岡山疫苗接種站上午長輩施打率未過半

全台長輩施打AZ疫苗，累計超過40例死亡，死因與施打疫苗是否相關仍待釐清，但消息一出，引發顧慮；高雄大型接種站之一的岡山...

高雄78歲長輩將開打 陳其邁：逾80歲染疫致死率26％

今天全台127例本土病例，高雄無新增。高雄市長陳其邁表示，明天民政局開始送通知單，下周一（21日）起，78歲以上、65歲...

跑遍派出所親送防護面罩 父子靦腆喊：警察加油

新冠肺炎疫情嚴峻，警察站在第一線協助防疫，台中市有對陳姓父子在台中市第一警分局每一間派出所奔波，親自送上自費購買的防護面...

屏東救急「愛心疫情關懷包 」 伴弱勢家庭度生活難關

屏東縣物資銀行將社會愛心化為具體的民生物資、為弱勢家庭與邊緣戶獻關懷的「民生物資包」，因應疫情造成的衝擊發展為「疫情關懷...

長輩雨天打疫苗不便 高雄漢神巨蛋19、20日免收停車費

高雄市82歲以上長輩陸續前往各社區接種站施打疫苗，交通局長張淑娟帶領同仁在鳳山國中服務長輩，考量雨天行車不便，貼心替騎機...

屏東小黃生計受疫情衝擊 指縣府不照顧自家人怨聲浮現

屏東縣計程車運價凍漲長達13年，縣府通過運價調整方案自5月1日起實施新運價，未料5月中旬疫情急遽升溫，民眾配合防疫措施自...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。