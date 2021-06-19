澎湖二、三級離島疫苗施打 與時間賽跑

澎湖75歲以上長者疫苗同步施打，由於二、三級離島眾多，島上住民以老人居多，衛生所與村里幹事合作，調查有意接種人數，秉持「長者不動，醫師動」，提供貼心、溫馨服務。

AZ疫苗保存不易，須冷藏存放於攝氏2度至8度，開封後6小時內要打完。澎湖各離島間以船運為主，醫師領取疫苗後，需存放冰桶內，與時間賽跑，再搭船赴偏遠離島為長者注射，困難度大增。

澎湖縣政府表示，AZ疫苗擴大至75歲以上長者同步施打疫苗，澎湖散居在馬公虎井、桶盤、白沙員貝、鳥嶼、吉貝、大倉和望安東、西嶼坪及最偏遠的花嶼等二、三級離島的長者，由各地衛生所等醫護人員或配合巡迴醫療時，搭船登島前往施打，免除長者們長途跋涉、顛簸之苦，

其中，國境最西的望安花嶼村，醫護人員17日在馬公領取疫苗直接專船前往施打；行動不便長者，則是以專車接送施打，全程專人專船專車等方式來服務到家，消防局鳥嶼消防分隊還用島上的高爾夫球車，來接送近15位行動不便長者施打疫苗最為特別。

澎湖縣長賴峰偉今天由衛生局長蕭靜蓉陪同前往西衛活動中心，了解採用小規模的宇美町式施打法，籲請施打作業「求好不求快」，讓長者心接種，現場並播放有音樂紓緩老人家情緒。

澎湖縣政府表示，因應新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，18日下午中央第二批配發莫德納疫苗400劑運抵，包含日前AZ疫苗1萬5300劑，自12日至18日澎縣總計撥配共1萬5700劑疫苗。18日第1類接種對象11人為醫療機構新增提報的行政人員，全縣醫護人員13日前已接種1349人次。

18日接種人次共730人，其中第1類接種人數11人、第2類112人、第3類128人、第5類47人、第6類432人。14日起開始接種後，累計接種3902人。