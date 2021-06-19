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跑遍派出所親送防護面罩 父子靦腆喊：警察加油

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
陳姓少年（右）獨自走進派出所捐贈面罩，以行動為警察加油打氣。圖／台中市警察局第一分局提供
陳姓少年（右）獨自走進派出所捐贈面罩，以行動為警察加油打氣。圖／台中市警察局第一分局提供

新冠肺炎疫情嚴峻，警察站在第一線協助防疫，台中市有對陳姓父子在台中市第一警分局每一間派出所奔波，親自送上自費購買的防護面罩，防疫物資數量雖然不多，卻心意滿滿。陳男兒子靦腆的將面罩交給員警並說，「這個面罩要送給你們，加油喔！」讓員警備感窩心。

本周二中午，台中市警察局第一分局所轄五間派出所都有一對陳姓父子身影，引發員警討論。原來陳父與兒子認為警察工作辛苦，自掏腰包買面罩想要贈送，只好開車到繼中所、大誠所、西區所、公益所、民權所，一間一間發送。

「警察叔叔，不好意思，這面罩要送給你們，加油喔！」陳男兒子靦腆走進繼中派出所，繼中所副所長鄭誌銘說，陳男兒子目視年約15、16歲，由於少年相當靦腆，獨自一人勇敢走進派出所致贈物資，隨即快閃離開，讓在場員警覺得相當感動。

鄭誌銘有感，所內目前物資充足，未來開封使用陳姓少年贈送的防護面罩時，「我會很感恩他們的善心」，謝謝民眾體諒警察第一線執勤，以行動支持我們防疫。

陳姓父親（右）自費購買面罩並到派出所捐贈，以行動為警察加油打氣。圖／台中市警察局第一分局提供
陳姓父親（右）自費購買面罩並到派出所捐贈，以行動為警察加油打氣。圖／台中市警察局第一分局提供

警察 台中市 新冠肺炎

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