跑遍派出所親送防護面罩 父子靦腆喊：警察加油

新冠肺炎疫情嚴峻，警察站在第一線協助防疫，台中市有對陳姓父子在台中市第一警分局每一間派出所奔波，親自送上自費購買的防護面罩，防疫物資數量雖然不多，卻心意滿滿。陳男兒子靦腆的將面罩交給員警並說，「這個面罩要送給你們，加油喔！」讓員警備感窩心。

本周二中午，台中市警察局第一分局所轄五間派出所都有一對陳姓父子身影，引發員警討論。原來陳父與兒子認為警察工作辛苦，自掏腰包買面罩想要贈送，只好開車到繼中所、大誠所、西區所、公益所、民權所，一間一間發送。

「警察叔叔，不好意思，這面罩要送給你們，加油喔！」陳男兒子靦腆走進繼中派出所，繼中所副所長鄭誌銘說，陳男兒子目視年約15、16歲，由於少年相當靦腆，獨自一人勇敢走進派出所致贈物資，隨即快閃離開，讓在場員警覺得相當感動。