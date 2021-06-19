屏東救急「愛心疫情關懷包 」 伴弱勢家庭度生活難關
屏東縣物資銀行將社會愛心化為具體的民生物資、為弱勢家庭與邊緣戶獻關懷的「民生物資包」，因應疫情造成的衝擊發展為「疫情關懷包」；升級後的關懷包增加內容，提供可直接在家烹煮和即時沖泡的物資，有白米、麵條、泡麵、調理包、罐頭及高湯湯底等，每天有450份在屏東縣物資銀行15處地方社福站發送，每天發送超過百份，資格雖放寬，還是有社工員把關。
縣府社會處社會救助科說，自防疫提升準三級警戒起，特別關注弱勢家庭的生活，在中央相關部會紓困措施尚未公布前，物資銀行物資包即開始擴大發放對象，再增加內容升級為「疫情關懷包」；為協助疫情中的弱勢家庭和邊緣人，縣物資銀行與屏東縣慈善團體聯合協會、屏東縣慧光圓通普賢文教基金會共同協力，減少弱勢家庭生活開銷，陪伴度過難關。
「小小愛心匯集大大關懷！」屏東縣慈善團體聯合協會說，感謝台灣食物銀行聯合會、期貨交易所持續的物資支援，上月網路平台發起募集物資時，不少長期默默支持物資銀行的善心人士，就到物資銀行捐款購買物資；就讀金門大學的屏東子弟許同學，去年疫情期間捐助現金，今年仍持續捐款，表示自己有在打工，薪水雖有限，但希望能為社會盡一點心意。
縣府說，屏東縣政府物資銀行長期以來透過各界善心人士、宮廟、基金會及企業捐助愛心物資，整合資源，提供給需要幫助的弱勢家庭。在疫情期間，更需要攜手將各方的愛心帶往社會上有需要的弱勢家戶。社會大眾如有物資需求，或響應行，可與屏東縣政府社會處社會救助科（電話：08-7320415分機5411）、屏東縣物資銀行（電話：08-7364699）聯繫。
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