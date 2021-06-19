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長輩雨天打疫苗不便 高雄漢神巨蛋19、20日免收停車費
高雄市82歲以上長輩陸續前往各社區接種站施打疫苗，交通局長張淑娟帶領同仁在鳳山國中服務長輩，考量雨天行車不便，貼心替騎機車出門的老夫婦安排回程免費計程車接駁。市府交通局指出，適逢下雨不利長輩出門，巨蛋業者今天（19日）、明天（20日）提供停車優惠，地下停車場可讓接種疫苗民眾免費停車4小時。
第二波82歲至86歲高齡長輩持續施打疫苗，今天高雄市開放25個社區接種站，鳳山有5站。交通局指出，許多高齡長輩不畏大雨，一早就到鳳山國中接種站注射疫苗，周邊交通及計程車接駁秩序良好，不少長輩對市府提供的免費計程車接駁半信半疑，有老奶奶掏錢被制止，開心說「第一次坐到免錢計程車」。
今天上午，一對老夫妻冒雨騎車抵達鳳山國中接種站，擔任現場指揮官的交通局長張淑娟考量老人家安全，特地安排行動不便的老太太另搭計程車回家，老太太起初謙稱沒帶錢拒絕，堅持搭老伴的車回家就好，後經工作人員勸說免費服務，高興搭車回家。
今明兩天，漢神巨蛋也提供預約單過期長輩補施打疫苗服務。交通局指出，巨蛋地下停車場共1467格小型車停車位，19、20日開放給前往接種疫苗民眾免費停車4小時，民眾可多利用。
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