快訊

中和環球購物中心有員工確診 今停業消毒、明恢復營業

美捐贈75萬劑、我購41萬劑莫德納疫苗 明天先後抵台

聽新聞
test
0:00 / 0:00

長輩雨天打疫苗不便 高雄漢神巨蛋19、20日免收停車費

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
雨天長輩出門不便，高雄漢神巨蛋業者開放地下停車場，接種民眾可免費停車4小時。圖／高市交通局提供
雨天長輩出門不便，高雄漢神巨蛋業者開放地下停車場，接種民眾可免費停車4小時。圖／高市交通局提供

高雄市82歲以上長輩陸續前往各社區接種站施打疫苗，交通局長張淑娟帶領同仁在鳳山國中服務長輩，考量雨天行車不便，貼心替騎機車出門的老夫婦安排回程免費計程車接駁。市府交通局指出，適逢下雨不利長輩出門，巨蛋業者今天（19日）、明天（20日）提供停車優惠，地下停車場可讓接種疫苗民眾免費停車4小時。

第二波82歲至86歲高齡長輩持續施打疫苗，今天高雄市開放25個社區接種站，鳳山有5站。交通局指出，許多高齡長輩不畏大雨，一早就到鳳山國中接種站注射疫苗，周邊交通及計程車接駁秩序良好，不少長輩對市府提供的免費計程車接駁半信半疑，有老奶奶掏錢被制止，開心說「第一次坐到免錢計程車」。

今天上午，一對老夫妻冒雨騎車抵達鳳山國中接種站，擔任現場指揮官的交通局長張淑娟考量老人家安全，特地安排行動不便的老太太另搭計程車回家，老太太起初謙稱沒帶錢拒絕，堅持搭老伴的車回家就好，後經工作人員勸說免費服務，高興搭車回家。

今明兩天，漢神巨蛋也提供預約單過期長輩補施打疫苗服務。交通局指出，巨蛋地下停車場共1467格小型車停車位，19、20日開放給前往接種疫苗民眾免費停車4小時，民眾可多利用。

交通局長張淑娟（右）擔任鳳山國中接種站指揮官，引領長輩接種疫苗。圖／高市交通局提供
交通局長張淑娟（右）擔任鳳山國中接種站指揮官，引領長輩接種疫苗。圖／高市交通局提供

疫苗 計程車 停車場

延伸閱讀

台中1.3萬鄰長「逆時中」打疫苗 指揮中心：至少先造冊

影／疫苗施打人氣降 民眾盼可選疫苗

高雄藍綠議員齊發聲 盼1.7萬鄰長比照台中先打疫苗

屏東小黃生計受疫情衝擊　指縣府不照顧自家人怨聲浮現

相關新聞

家樂福9分店加入「高雄好家載」互助網 滿800元免運

「高雄好家載」月初上路，除原有的餐飲業外，陸續拓展至夜市、市場，市府經發局今天宣布，高雄市家樂福9家分店加入防疫互助經濟...

屏東救急「愛心疫情關懷包 」　伴弱勢家庭度生活難關

屏東縣物資銀行將社會愛心化為具體的民生物資、為弱勢家庭與邊緣戶獻關懷的「民生物資包」，因應疫情造成的衝擊發展為「疫情關懷...

長輩雨天打疫苗不便 高雄漢神巨蛋19、20日免收停車費

高雄市82歲以上長輩陸續前往各社區接種站施打疫苗，交通局長張淑娟帶領同仁在鳳山國中服務長輩，考量雨天行車不便，貼心替騎機...

屏東小黃生計受疫情衝擊 指縣府不照顧自家人怨聲浮現

屏東縣計程車運價凍漲長達13年，縣府通過運價調整方案自5月1日起實施新運價，未料5月中旬疫情急遽升溫，民眾配合防疫措施自...

陳其邁拍板啟建內惟藝術中心 大美術館計畫邁最後一哩

高雄市立美術館27周年館慶將屆，4年前推動的「大美術館計畫」也將邁入最後一哩 ，高雄市長陳其邁拍板，將在美術館園區西側創...

助攻小農拚宅經濟 高市農業局推免費培力課程

疫情當前，宅經濟應運而生，高雄市農業局為協助小農趕上這波商機，6月23日及25日將辦「高雄小農電商培力課程」，邀綠創芭樂...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。