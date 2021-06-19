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屏東小黃生計受疫情衝擊　指縣府不照顧自家人怨聲浮現

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東火車站排班區有不少高雄籍計程車來搶生意，引發部分縣籍司機不滿，抨擊縣府在非常時值未照顧「自己人」。圖／本報資料照
屏東火車站排班區有不少高雄籍計程車來搶生意，引發部分縣籍司機不滿，抨擊縣府在非常時值未照顧「自己人」。圖／本報資料照

屏東縣計程車運價凍漲長達13年，縣府通過運價調整方案自5月1日起實施新運價，未料5月中旬疫情急遽升溫，民眾配合防疫措施自主減少外出流動，計程車生意大受影響，因屏東縣小黃公車非由縣籍計程車營運，縣府徵調改為防疫計程車後未受影響，且屏東火車站排班區有不少高雄籍計程車來搶生意，引發部分縣籍司機不滿，抱怨縣府在非常時值不照顧自家人。

針對縣籍司機反映的生計問題，縣府昨天邀集屏東監理站及計程車公（工）會討論，針對駕駛提出的小黃公車營運路權、排班區優先權、防疫紓困措施等疑慮提出說明；對質疑屏東縣小黃公車非由縣籍計程車營運的情形，縣府交通旅遊處說，因小黃公車是計程車替代大型公車行駛公車路線，性質仍是市區公車路線，縣府依規定公告釋出路線經營權，任何符合資格運輸業者均可投標，包含縣籍計程車業者，最後是高雄地者得標，這次因應疫情需求才改為防疫計程車。

對屏東火車站排班區湧入搶生意的高雄籍車輛問題，縣府交通旅遊處說，依據計程車客運業主管機關交通部公路總局公告，高雄、屏東為共同營業區，屏東火車站設置計程車排班區，不能限制高雄籍車輛排班；但配合屏東體育館設置大型疫苗速打站，縣府將於周邊適合點位設置計程車排班區，供計程車駕駛排班載客。

屏東縣計程車客運商業同業公（工）表示，屏東縣計程車運價自民國97年後，凍漲長達13年，今年在縣府主政邀集相關單位審議通過運價調整方案，5月1日實施，除讓駕駛得以增加營運收入，並徹底扭轉屏東縣計程車不按表計費陋習，計程車司機給予正面評價，部分計程車駕駛質疑縣府未照顧計程車駕駛，是少數駕駛個人言論。

屏東監理站表示，對於計程車業者受疫情影響生計將積極提供協助。交通部紓困4.0已納入計程車客運業駕駛員薪資補貼，並採一次性撥付3萬元方式，協助計程車駕駛度過這段經營艱困期，駕駛員對於補貼申請上有任何疑問，可打屏東站電話08-7666733，

計程車 屏東縣 公車

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