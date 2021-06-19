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陳其邁拍板啟建內惟藝術中心 大美術館計畫邁最後一哩

聯合報 / 記者王昭月／ 高雄即時報導
未來新建的內惟藝術中心將與美術館園區共構共融。圖／高雄市文化局提供
未來新建的內惟藝術中心將與美術館園區共構共融。圖／高雄市文化局提供

高雄市立美術館27周年館慶將屆，4年前推動的「大美術館計畫」也將邁入最後一哩 ，高雄市長陳其邁拍板，將在美術館園區西側創設「內惟藝術中心」，由高美館、高雄歷史博物館及電影館三館共構，展開城市藝術、歷史、影視文化的多元對話，顛覆美術館既有印象。

高美館2017年轉型為行政法人時，高市府宣示啟動「大美術館計畫」，由時任文化局長的副市長史哲領軍，爭取中央前瞻基礎建設補助與高市府支持挹注，從美術館內展示空間、公共服務區域到整個園區水環境與綠色景觀、廣場群，以及入館動線「友善化」，重新定義了城市、人群與美術館的新關係。

其中「內惟藝術中心」是大美術館計畫的最後一哩路，文化局經歷多年研究調查、規劃設計、都市審議，市長陳其邁已拍板決議相關工程6月開跑。

陳其邁說，內惟社區長期遭鐵路縱貫線阻隔，居民對於鐵路地下化後的新發展充滿期待，市府未來除整合鐵路綠園道、輕軌捷運環狀系統建設，將以這座結合在地文化記憶與國際藝術視野的內惟藝術中心，帶動美術館園區西側舊街區都更的契機。

文化局表示，內惟藝術中心位在高美館園區西側馬卡道路與兒童美術館間，占地約一公頃，自輕軌C21A站步行僅需3分鐘，委由劉培森建築師事務所規劃設計，外觀呼應柴山綿延山形，以帶狀式輕量建築群的設計與自然景觀共融，並以漫遊式的穿透性動線串連展示空間、親子影廳、文創商品、輕食空間等複合式機能，提供體驗型的互動式藝術參與。

文化局王文翠局指出，內惟藝術中心將由高美館、高史博及電影館共構築，成為藝術史、歷史文化與電影美學的典藏教育基地。

高雄市內惟藝術中心模型。圖／高雄市文化局提供
高雄市內惟藝術中心模型。圖／高雄市文化局提供
高雄市「大美術館計畫」邁進最後一哩 ，市長陳其邁（右二）拍板於6月啟建內惟藝術中心。圖／高雄市文化局提供
高雄市「大美術館計畫」邁進最後一哩 ，市長陳其邁（右二）拍板於6月啟建內惟藝術中心。圖／高雄市文化局提供

美術館 文化局 陳其邁

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