快訊

三峽恩主公護理師第四採PCR陰轉陽 院方緊急宣布三措施

無畏疫情變數 台封測廠下半年訂單爆量

家樂福9分店加入「高雄好家載」互助網 滿800元免運

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市家樂福9家分店加入防疫互助平台，透過計程車運送商品。圖／市府經發局提供
高雄市家樂福9家分店加入防疫互助平台，透過計程車運送商品。圖／市府經發局提供

「高雄好家載」月初上路，除原有的餐飲業外，陸續拓展至夜市、市場，市府經發局今天宣布，高雄市家樂福9家分店加入防疫互助經濟平台，並推出滿800元免運到府優惠，替小黃司機增加工作機會，也讓業者紓解疫情期間龐大物流壓力。

高雄市政府首推「高雄好家載」防疫互助經濟平台，透過手機LINE進入點餐平台，餐飲滿499，市府補貼基本車資85元；市場、夜市滿399，距離3公里內，機車快遞運費市府買單，目前有200多家餐飲業者及11處市場、夜市上線。

昨天（18日）起，家樂福高雄9家分店加入，推出滿800元免運到府優惠，家樂福與好客來及倫永計程車隊合作，小黃司機協助成功店送出首張訂單，高雄隊再添生力軍。

經發局長廖泰翔感謝家樂福力挺防疫互助經濟，他表示，「高雄好家載」已輔導數百家餐飲業者上架LINE熱點專區，還有千間餐飲業者也都在陸續申請中，好家載互助平台幫助各行各業紓困，盼市民多支持與訂購。

經發局商業行政科指出，家樂福澄清、愛河、成功、光華、鳳山、楠梓、新楠、鼎山、五甲等9家大型量販店加入「高雄好家載」，滿800元免運，但原則上以訂戶住家附近分店配送為原則，偏遠地區不適用。

家樂福南區公關經理呂承璁說，除LINE熱點外，家樂福線上購物平台（https://online.carrefour.com.tw/tw/）聯手市府好家載平台，合作齊心防疫，賣場直接搬到家，民眾在家防疫不用擔心缺貨。

家樂福 餐飲業

延伸閱讀

瑞豐夜市宣布明復業 網路一片罵聲：要錢不要命嗎

高雄瑞豐夜市15日起恢復營業 市府：限外帶、禁邊走邊吃

高市推防疫宅經濟 外送服務增市場夜市3公里免費送

攤商嘆撐不下去！市府：「高雄好家載」擴大對象助申請紓困

相關新聞

家樂福9分店加入「高雄好家載」互助網 滿800元免運

「高雄好家載」月初上路，除原有的餐飲業外，陸續拓展至夜市、市場，市府經發局今天宣布，高雄市家樂福9家分店加入防疫互助經濟...

助攻小農拚宅經濟 高市農業局推免費培力課程

疫情當前，宅經濟應運而生，高雄市農業局為協助小農趕上這波商機，6月23日及25日將辦「高雄小農電商培力課程」，邀綠創芭樂...

六龜金煌芒果進入產季 「防疫時果箱」美味直送到家

高雄金煌芒果進入產季，表皮金黃、果實碩大，疫情期間六龜區農會趁勢推出「防疫時果箱」，包含金煌芒果箱與時令水果箱2種，民眾...

高雄8企業宿舍降載 移工轉住飯店

高雄市要求轄內八家聘雇300名以上移工的企業18日前完成宿舍降載，並啟動媒合機制，將移工移置漢王洲際、京城等飯店暫宿，開...

80年「老」友打疫苗坐隔壁 珍惜30分鐘同學會

高雄市開放長輩施打疫苗，面對病毒的威脅雖然現場不免氣氛緊張，但這幾天在疫苗注射場地，也不斷上演著親情、友情、社會溫情交織...

宮廟疫苗注射站貼心安排 長者注射還有神明保佑

今天是高雄市開放82到86歲長輩接種疫苗第一天，一整天高雄天氣時晴時雨，不過排隊等接種的長輩沒有預期多，高雄市目前累積1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。