家樂福9分店加入「高雄好家載」互助網 滿800元免運

「高雄好家載」月初上路，除原有的餐飲業外，陸續拓展至夜市、市場，市府經發局今天宣布，高雄市家樂福9家分店加入防疫互助經濟平台，並推出滿800元免運到府優惠，替小黃司機增加工作機會，也讓業者紓解疫情期間龐大物流壓力。

高雄市政府首推「高雄好家載」防疫互助經濟平台，透過手機LINE進入點餐平台，餐飲滿499，市府補貼基本車資85元；市場、夜市滿399，距離3公里內，機車快遞運費市府買單，目前有200多家餐飲業者及11處市場、夜市上線。

昨天（18日）起，家樂福高雄9家分店加入，推出滿800元免運到府優惠，家樂福與好客來及倫永計程車隊合作，小黃司機協助成功店送出首張訂單，高雄隊再添生力軍。

經發局長廖泰翔感謝家樂福力挺防疫互助經濟，他表示，「高雄好家載」已輔導數百家餐飲業者上架LINE熱點專區，還有千間餐飲業者也都在陸續申請中，好家載互助平台幫助各行各業紓困，盼市民多支持與訂購。

經發局商業行政科指出，家樂福澄清、愛河、成功、光華、鳳山、楠梓、新楠、鼎山、五甲等9家大型量販店加入「高雄好家載」，滿800元免運，但原則上以訂戶住家附近分店配送為原則，偏遠地區不適用。

家樂福南區公關經理呂承璁說，除LINE熱點外，家樂福線上購物平台（https://online.carrefour.com.tw/tw/）聯手市府好家載平台，合作齊心防疫，賣場直接搬到家，民眾在家防疫不用擔心缺貨。