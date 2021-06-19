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助攻小農拚宅經濟 高市農業局推免費培力課程

聯合報 / 記者王昭月／ 高雄即時報導
高市農業局開辦小農電商培力課程，助小農拚宅經濟。記者王昭月／翻攝
高市農業局開辦小農電商培力課程，助小農拚宅經濟。記者王昭月／翻攝

疫情當前，宅經濟應運而生，高雄市農業局為協助小農趕上這波商機，6月23日及25日將辦「高雄小農電商培力課程」，邀綠創芭樂園二代青農陳家瑋等人傳授經營電子商務的絕竅，有興趣民眾可上高雄市政府農業局官網報名，全程免費。

高市農業局表示，這次電商培力課程，力邀「雄獅嚴選」副總林雨佟、知名部落客湯瑪士大叔、綠創芭樂園二代青農陳家瑋及金鐘獎媒體人陶榮榕等人傳授經驗，內容包括農產品在電商平台上架的定價策略及營運模式；上架拍照與修圖技巧應用；品牌經營的實務經驗分享及產品分級和文案撰寫等技巧等。

農業局長張清榮表示，繼今年5月舉辦「媒合會」，協助高雄小農上架商品後，另邀好物市集及喜鴻嚴選等電商協助小農開拓銷售新通路。這次再推培力課程，想瞭解電商或已有商品上架的農友們，可把握機會。透過市府協助媒合電商的小農們，都不收上架費，讓小農們上架無負擔。

這次小農電商培力課程將採線上授課方式辦理，有興趣民眾可上市府農業局官網，在「最新消息」搜尋「高雄小農電商培力課程」，點選報名網址參加或電洽高雄市政府農業局（07）7995678轉6140，由專人協助。

電商 高雄市 青農

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