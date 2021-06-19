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六龜金煌芒果進入產季 「防疫時果箱」美味直送到家

聯合報 / 記者王昭月／ 高雄即時報導
疫情期間六龜區農會趁勢推出「防疫時果箱」，包含金煌芒果箱與時令水果箱2種，民眾宅在家動動手指，美味就送到家。圖／高雄市農業局提供
疫情期間六龜區農會趁勢推出「防疫時果箱」，包含金煌芒果箱與時令水果箱2種，民眾宅在家動動手指，美味就送到家。圖／高雄市農業局提供

高雄金煌芒果進入產季，表皮金黃、果實碩大，疫情期間六龜農會趁勢推出「防疫時果箱」，包含金煌芒果箱與時令水果箱2種，民眾宅在家動動手指，美味就送到家。

高雄金煌芒果種植面積約881公頃，年產量約7380公噸，以六龜區及桃源區為重要產地。金煌芒果外觀呈橢圓形，果實碩大且核薄，果肉感纖細滑順，吃起來清甜可口。

高雄市農業局表示，清甜多汁的金煌芒果是消暑良方，冰涼後風味更佳，六龜區農會同時推出包含金煌芒果、紅龍果、鳳梨及木瓜等四種水果的「時令水果箱」，可以直接鮮食或作成蔬果沙拉，輕爽的口感可以提振夏季萎靡的食慾。

農業局長張清榮表示，今年雨水偏少，金煌芒果個頭不若往年大，品質仍優。防疫期間可在「高雄首選電商平台」直接訂購。「金煌芒果箱」（A級、6公斤/箱）及含4種水果的「時令水果箱」，價格都是600元（含運）。

清甜多汁的金煌芒果是消暑良方，冰涼後風味更佳。圖／高雄市農業局提供
清甜多汁的金煌芒果是消暑良方，冰涼後風味更佳。圖／高雄市農業局提供

芒果 六龜 農會

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