80年「老」友打疫苗坐隔壁 珍惜30分鐘同學會

高雄市開放長輩施打疫苗，面對病毒的威脅雖然現場不免氣氛緊張，但這幾天在疫苗注射場地，也不斷上演著親情、友情、社會溫情交織的溫馨場面與令人動容場景。

因應新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情疫苗施打，高雄市長陳其邁嚴格要求，市府所有局處首長全部出動，分別擔任各場地現場指揮官，除了仔細要求場地各項設施、動線規劃符合防疫標準與長輩需求，也在全程督軍過程中見證感人故事。

昨天中午在路竹高中的疫苗接種站，行政暨國際處處長項賓和見一位87歲老先生獨自到場，上前引導他按號碼牌入座，沒想到這位洪壁錄老先生一坐下，就跟隔壁另一位長者洪允可熱情打起招呼。項賓和好奇一問之下，原來兩位同齡的阿公竟然是小學同學。

身體硬朗的洪壁錄，自己騎著機車前來接種疫苗，講起話來中氣十足，還不時夾雜著令人倍感親切的三字經問候語，因為老同學洪允可好不容易才想起來他的名字，讓洪壁錄忍不住消遣對方「對啦，不然我是誰？你剛才都不記得了，是在『著猴』！」

洪允可身體狀況也很不錯，只是稍微有些重聽，所以由兒子在一旁陪伴接受醫師問診。個性內向的洪允可，面對一旁兒時玩伴連珠砲般的敘舊，似乎有點招架不住，但洪壁錄不改本性，以為老同學打完疫苗不舒服，還大聲自誇「我明天還要去把『七辣』，哪像你都待在家。」

被虧說宅男的洪允可阿公聽到，帶著口罩僅露出的眼角掩不住害羞的笑意，站在旁邊的兒子立刻再附上老爸耳邊又重複了一次：「他說他等下要去把七辣啦！」這次連一旁的醫護人員都偷笑起來。

兩個名符其實的「老」同學，沒想到多年沒見，竟然在這場疫情中，因為一起來打疫苗而喜相逢。不過雖然重逢開心，洪壁錄仍不免感嘆「我們同年的都已經走的差不多了。」

這場30分鐘的同學會，終究要互道珍重再見。現場衛生所服務人員麥克風響起「洪允可阿公、洪壁錄阿公，時間到了，可以回家囉。」兩位阿公這才站起身，互相揮了揮手，洪壁錄見同學要由兒子攙扶、走的慢，還刻意放慢腳步走在後面，一路跟到出口處這才互道再見。看著兩位老人家背影，項賓和忍不住跟同事說，希望疫情過後，兩人能真正聊個開心。

高雄市首波為87歲以上高齡長者注射新冠肺炎疫苗昨天告一段落，今日隨即接續展開82至86歲長者的疫苗施打，各疫苗注射點運作順利，全力為長輩們服務，盼能拉高疫苗注射率，保護長輩們健康。