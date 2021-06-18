屏東物資銀行「疫情關懷包」 將愛實體助弱勢

疫情期間屏東縣政府物資銀行推出「疫情關懷包」，加強弱勢家庭與邊緣戶關懷，第一時間準備的450份民生物資即刻配送至物資銀行的15處分站，以便弱勢就近申請及領取。

屏東縣政府社會局表示，自防疫提升準三級警戒起，特別關注弱勢家庭的生活，450份民生物資包，內容物有白米、麵條、泡麵、調理包、罐頭及高湯湯底等，提供可以直接在家烹煮和即時沖泡。

為協助新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情中的弱勢家庭，屏東縣物資銀行與社團法人屏東縣慈善團體聯合協會、財團法人屏東縣慧光圓通普賢文教基金會共同協力，減少弱勢家戶生活開銷，陪伴度過難關。

屏東縣慈善團體聯合協會表示，感謝台灣食物銀行聯合會、期貨交易所持續的物資支援，印象最深刻的，是在網路平台募集物資時，長期默默支持物資銀行的「阿林」一家，一晚的時間就與家人彙集2萬6000多元，隔日立即到物資銀行捐款購買物資；在金門就讀大學的屏東子弟許同學，去年疫情期間捐助現金，今年仍持續捐款，他說，自己有在打工，薪水雖有限，但希望能為社會盡一點心意。

屏東縣政府物資銀行長期以來透過各界善心人士、宮廟、基金會及企業捐助愛心物資，整合資源，提供給需要幫助的弱勢家庭。社會大眾有物資需求，或響應屏東縣物資銀行，可與社會處社會救助科（08-7320415分機5411）、屏東縣物資銀行（08-7364699）聯繫。