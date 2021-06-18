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宮廟疫苗注射站貼心安排 長者注射還有神明保佑
今天是高雄市開放82到86歲長輩接種疫苗第一天，一整天高雄天氣時晴時雨，不過排隊等接種的長輩沒有預期多，高雄市目前累積1萬9265名87歲以上長者施打疫苗，今天開放第二波82歲以上長輩。高雄市長陳其邁重申「求好不求快」，要提供最貼心的服務品質。
高雄市今天開放第二波82歲以上長輩施打疫苗，上午不到9時就有長輩陸續前來，各接種站馬上開始施打。高雄大寮潮中宮接種站下午也來了許多長輩前來接種，由於潮中宮祀奉玄天上帝，是附近居民的信仰中心，市府特地安排長輩們接種時坐在廟前廣場面對神尊大門，有神明保佑關心也讓長者減輕注射疫苗的心理壓力。
在現場包括高雄榮總以及多家診所的熱血醫護們不但辛勤付出、體恤長輩，讓疫苗接種更加順暢，提供最貼心的服務品質。
新冠疫情升溫，高雄市自15日起替長輩接種疫苗，收到通知的長者要攜帶接種意願書、身分證、健保卡、印章至指定地點，在工作人員安排下坐定位，醫護會一一詳細問診、移動式注射。
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