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宮廟疫苗注射站貼心安排 長者注射還有神明保佑

攝影中心 / 記者劉學聖/即時報導
高雄大寮潮中宮疫苗站現場包括高雄榮總以及多家診所的熱血醫護們不但辛勤付出、體恤長輩，讓疫苗接種更加順暢，提供最貼心的服務品質。記者劉學聖／攝影
高雄大寮潮中宮疫苗站現場包括高雄榮總以及多家診所的熱血醫護們不但辛勤付出、體恤長輩，讓疫苗接種更加順暢，提供最貼心的服務品質。記者劉學聖／攝影

今天是高雄市開放82到86歲長輩接種疫苗第一天，一整天高雄天氣時晴時雨，不過排隊等接種的長輩沒有預期多，高雄市目前累積1萬9265名87歲以上長者施打疫苗，今天開放第二波82歲以上長輩。高雄市長陳其邁重申「求好不求快」，要提供最貼心的服務品質。

高雄市今天開放第二波82歲以上長輩施打疫苗，上午不到9時就有長輩陸續前來，各接種站馬上開始施打。高雄大寮潮中宮接種站下午也來了許多長輩前來接種，由於潮中宮祀奉玄天上帝，是附近居民的信仰中心，市府特地安排長輩們接種時坐在廟前廣場面對神尊大門，有神明保佑關心也讓長者減輕注射疫苗的心理壓力。

在現場包括高雄榮總以及多家診所的熱血醫護們不但辛勤付出、體恤長輩，讓疫苗接種更加順暢，提供最貼心的服務品質。

新冠疫情升溫，高雄市自15日起替長輩接種疫苗，收到通知的長者要攜帶接種意願書、身分證、健保卡、印章至指定地點，在工作人員安排下坐定位，醫護會一一詳細問診、移動式注射。

高雄大寮潮中宮疫苗站現場包括高雄榮總以及多家診所的熱血醫護們不但辛勤付出、體恤長輩，讓疫苗接種更加順暢，提供最貼心的服務品質。記者劉學聖／攝影
高雄大寮潮中宮疫苗站現場包括高雄榮總以及多家診所的熱血醫護們不但辛勤付出、體恤長輩，讓疫苗接種更加順暢，提供最貼心的服務品質。記者劉學聖／攝影
高雄大寮潮中宮疫苗站市府特地安排長輩們接種時坐在廟前廣場面對神尊大門，有神明保佑關心也讓長者減輕注射疫苗的心理壓力。記者劉學聖／攝影
高雄大寮潮中宮疫苗站市府特地安排長輩們接種時坐在廟前廣場面對神尊大門，有神明保佑關心也讓長者減輕注射疫苗的心理壓力。記者劉學聖／攝影
高雄大寮潮中宮疫苗站市府特地安排長輩們接種時坐在廟前廣場面對神尊大門，有神明保佑關心也讓長者減輕注射疫苗的心理壓力。記者劉學聖／攝影
高雄大寮潮中宮疫苗站市府特地安排長輩們接種時坐在廟前廣場面對神尊大門，有神明保佑關心也讓長者減輕注射疫苗的心理壓力。記者劉學聖／攝影
高雄大寮潮中宮疫苗站市府特地安排長輩們接種時坐在廟前廣場面對神尊大門，有神明保佑關心也讓長者減輕注射疫苗的心理壓力。記者劉學聖／攝影
高雄大寮潮中宮疫苗站市府特地安排長輩們接種時坐在廟前廣場面對神尊大門，有神明保佑關心也讓長者減輕注射疫苗的心理壓力。記者劉學聖／攝影
高雄大寮潮中宮疫苗站現場包括高雄榮總以及多家診所的熱血醫護們不但辛勤付出、體恤長輩，讓疫苗接種更加順暢，提供最貼心的服務品質。記者劉學聖／攝影
高雄大寮潮中宮疫苗站現場包括高雄榮總以及多家診所的熱血醫護們不但辛勤付出、體恤長輩，讓疫苗接種更加順暢，提供最貼心的服務品質。記者劉學聖／攝影
高雄大寮潮中宮疫苗站市府特地安排長輩們接種時坐在廟前廣場面對神尊大門，有神明保佑關心也讓長者減輕注射疫苗的心理壓力。記者劉學聖／攝影
高雄大寮潮中宮疫苗站市府特地安排長輩們接種時坐在廟前廣場面對神尊大門，有神明保佑關心也讓長者減輕注射疫苗的心理壓力。記者劉學聖／攝影
高雄大寮潮中宮疫苗站市府特地安排長輩們接種時坐在廟前廣場面對神尊大門，有神明保佑關心也讓長者減輕注射疫苗的心理壓力。記者劉學聖／攝影
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高雄大寮潮中宮疫苗站市府特地安排長輩們接種時坐在廟前廣場面對神尊大門，有神明保佑關心也讓長者減輕注射疫苗的心理壓力。記者劉學聖／攝影
高雄大寮潮中宮疫苗站市府特地安排長輩們接種時坐在廟前廣場面對神尊大門，有神明保佑關心也讓長者減輕注射疫苗的心理壓力。記者劉學聖／攝影
高雄大寮潮中宮疫苗站市府特地安排長輩們接種時坐在廟前廣場面對神尊大門，有神明保佑關心也讓長者減輕注射疫苗的心理壓力。記者劉學聖／攝影
高雄大寮潮中宮疫苗站市府特地安排長輩們接種時坐在廟前廣場面對神尊大門，有神明保佑關心也讓長者減輕注射疫苗的心理壓力。記者劉學聖／攝影
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