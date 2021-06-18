高雄市開放第二波長輩打疫苗 估5天服務3.9萬人

高雄市長陳其邁今天表示，高雄市今天開放第二波82歲至86歲的高齡長輩施打疫苗，共設17個注射點；明天起至23日將陸續開放另外128個接種站，預計服務量能達3萬9007人。

高雄市政府下午召開新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情應變會議，會後由陳其邁主持記者會，宣布高雄市今天無新增本土病例，並說明疫苗接種情形。

陳其邁表示，15日至17日開放87歲以上高齡人口接種疫苗，應接種的3萬1917人中，共2萬957人接種，接種率達65.7%。當中也包括醫護到長照機構、到宅服務施打人數，偏鄉地區也有高密度接種站施打。

依衛生局數據，15日應接種1萬8792人，實際接種1萬1653人，接種率62%；16日應接種8706人，實際接種5642人，接種率64.8%；17日應接種4419人，實際接種3662人，接種率82.9%。

陳其邁表示，第二波82歲至86歲的高齡長輩今天開放施打，共設17個注射點。明天起至23日將陸續開放另外128個接種站，預計能服務3萬9007人。若先前來不及接種，也可到高雄展覽館、鳳山體育館、巨蛋體育館、岡山農工、美濃國中等5大接種站或社區接種站接種。

衛生局簡任技正潘炤穎表示，第二波疫苗應施打人數約4萬3000人，今天應接種人數4800多人，截至中午有1100多人，估計整天接種率約達5成。是否有緩打潮出現仍要看未來幾天情況評估。

針對疫苗施打後狀況，義大醫院策略長蔡易廷出席記者會表示，年長者施打疫苗後，持續發燒超過1天請到醫院檢查，不要只服退燒藥；若出現呼吸喘、胸悶、意識改變，也要通報救護車送醫。