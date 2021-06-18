打疫苗聽音樂「藝起陪伴」 高市規劃每天2站演出

高雄市15日在高雄巨蛋疫苗接種站首度安排現場音樂演出頗獲好評，今天起啟動「藝起陪伴」疫苗接種站現場音樂演出，每天前進2個防疫站，透過表演撫慰人心，散發防疫正能量。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，高雄市15日在高雄巨蛋疫苗接種站安排現場音樂演出，被譽為「防疫現場最溫馨的風景」。在外界熱切迴響下，高雄市政府文化局與財團法人愛樂文化藝術基金會合作，啟動「藝起陪伴」高雄疫苗接種站現場音樂演出。

文化局馬不停蹄勘查各接種站，今天起每天前進2個防疫站演出。高雄市交響樂團今天在福誠高中接種站帶來小提琴搭配古典吉他演奏；鳳山商工接種站則由新古典室內樂團演出小提琴及鋼琴曲目。

福誠高中接種站演出，由高雄市交響樂團小提琴家蔡宗言，搭擋古典吉他演奏家林家瑋演出。蔡宗言旅居德國12年，多次獲邀國際知名音樂廳登台演出；林家瑋12歲起就越級挑戰國際成人組的吉他公開賽，之後多次獲得國際知名吉他賽事大獎肯定。

鳳山商工接種站則由新古典室內樂團團內小提琴家黃奐瑋，以及鋼琴家陳澐禎合作演出，該團隊曾受邀「第58屆威尼斯雙年展開幕週」及「2019衛武營開幕週年系列」等多項演出，國際巡演經演豐富，製作演出節目融合建築空間語彙與音樂舞蹈跨領域結合，巡演北中南三大劇院獲各界好評。

文化局表示，受邀演出者都是國際級音樂家，並為現場醫護及長者用心挑選曲目，選定「滿山春色」、「青春嶺」、「夜來香」、「鼓聲若響」、「望春風」等知名老歌，希望能讓現場接受疫苗施打的長輩產生共鳴而獲得支持的力量。

曾參與15日高雄巨蛋接種站演出的的小提琴家蔡宗言說，現場觀眾的反應不會騙人，看到有長者坐著輪椅特別到台前聆聽，並給予熱烈掌聲，自己也深受感動。

籌辦演出的文化局透露，在邀演溝通過程中發現，對音樂家來說，在疫苗接種站演出與廳堂演出，特別不同的是「人情味」和最直接的「感染力」，在這個艱困的時間點，能透過演出出份力，雖然隔著距離卻更能覺得每個人都是彼此有力的陪伴。