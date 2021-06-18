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台中市鄰長納入施打對象高雄可否跟進？陳其邁這樣說

聯合報 / 記者王昭月徐白櫻／高雄即時報導
高雄市長陳其邁主持疫情記者會，無法讓高雄市鄰長也納入疫苗施打對象。記者徐白櫻／翻攝
高雄市長陳其邁主持疫情記者會，無法讓高雄市鄰長也納入疫苗施打對象。記者徐白櫻／翻攝

高雄市今天沒有新增本土個案，高雄市長陳其邁指出，此波疫情對服務餐飲業衝擊很大，通報減班休息的事業單位有51家、235名勞工，實際的數字會超過。此外，因疫苗數量有限，高雄市無法比照台中讓鄰長也納入接種對象。

針對疫情衝擊，陳其邁說，5月19日至今天，有通報停工減班休息的事業單位51家、勞工人數235人，此次疫情讓服務餐飲業衝擊很大，實際的數字會超過，他知道，有很多老闆很辛苦撐著，他感同身受，也希望做更多事情來照顧更多勞工朋友，紓困部分，市府有加碼，希望勞工朋友若有需求可到勞工局網站洽詢。

媒體另詢問，台中市府今天宣布，1萬3000名鄰長納入施打對象，高市能否比照辦理。陳其邁說，疫苗數量有限，接種要按照中央疫情指揮中心建議，也要經過專業評估，他當市長，也希望大家都趕快來打，但他必須站在防疫的專業角度來看，依據第一到第七類公費疫苗接種順序，參與防疫、醫護人員、群聚風險，及長輩這類高風險族群是優先施打對象。

「若疫苗數量夠，我也希望大家每個人都能夠打到，真的是比較抱歉」，陳其邁說，還是要根據風險評估來做。

疫情 疫苗 陳其邁

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