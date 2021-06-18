加速左營水肥廠拆除 周邊綠美化工程啟動

鄰近全國第一大里、左營區福山里的高雄水肥廠拆除後，高市府7月底前完成綠美化工程，配合養工處用地合計1.8公頃，將作為未來機20公辦都更用地，開發住宅用地及綠色空間。

副市長林欽榮今天視察水肥廠拆除及簡易綠美化工程。他表示，拆除完成後簡易綠美化空間可提供周邊居民休憩使用，配合養工處四維養護隊用地合計1.8公頃，將作為未來機20公辦都更用地，將開發為住宅用地及綠色空間，提供公共服務機能。

依工務局養工處規劃，簡易綠美化工程預定7月底完成，先拆除水肥廠設施及圍牆，保留既有樹木做簡易綠美化，面積達5400平方公尺。配合未來機20預定明年6月招商，預估可引進民間投資達新台幣50億元興建大樓，將作為辦公、長照、青年住宅、活動中心及綠地等公共服務使用，多元利用來促進地區發展。

舊有水肥廠位於大中二路與民族路口，基地面積達9000平方公尺，機20周邊高樓林立、交通便利、生活機能佳，為北高雄精華地段。水肥廠民國99年1月10日關廠後，為促進都市土地開發再利用，高市府劃定更新地區，辦理都市計畫變更。

至於當地福山里，則是全台人口最多的里，到今年4月人口數突破4萬5000人。水肥廠停止運作閒置至今多年，經地方爭取連同一旁養護大隊基地合併進行公辦都更。