阿嬤開「紅色超跑」打疫苗 潘孟安po這張照超超晴

屏東縣今天無新增確診病例，已連續11天+0，縣府也展開第二波80至84歲長者的疫苗施打；縣長潘孟安今天在臉書PO出1名阿嬤開著電動輔具車準時前往施打的照片，形容這名阿嬤開著「紅色超跑」來接種，有網友指在各地陸續傳出有長者施打疫苖後死亡、出現緩打潮之際，阿嬤開超跑打疫苗的幽默畫面，讓人會心一笑，在疫情緊繃之際，有心情療癒之效。

中央開放75歲以人上長者施打，屏東縣第一階段15日至17日，含85歲以上長者、第一到三類、安養及長照機構、洗腎患者等，共1萬9660人完成施打；縣府統計分析，48處注射站施打人數合計1萬3494人，接種率67%，其中85歲以上長者有8635人，接種率56%，另合約院所、長照機構及洗腎中心施打人數6167人，接種率71%。

潘孟安說，雖然中央規畫75歲以上長者都能打疫苗，但目前疫苗數量有限，擔心患寡又患不均，如何盡量讓符合資格長者打到疫苗，縣府團隊費了不少心力，為讓疫苗發揮最大效益，縣府提早佈局，在人力、場地等設施的規畫外，從施打對象名單意願調查列冊到每瓶劑量可打多少人，都仔細盤算，以「一滴都不能浪費」做最高原則。

「疫苗得來不易，真的要用心計較！」他說，如醫護人員在抽取劑量時盡量精準、不漏失，讓每瓶疫苗至少打到10人；疫苗一旦開封，必須在6小時內施打完畢，場地要保持一定溫度，還要有保冰裝置，讓疫苗在最完善的環境中施打，所以場地的選擇、事前規畫佈置都不能馬虎。

潘孟安說，請80至84歲長輩依照通知時間前來，不急不趕，安全第一，至於滿85歲的長輩，若是還沒有打疫苗的話，請洽各衛生所或速打站安排施打，不用擔心打不到。