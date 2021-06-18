金門前進長照機構為長者施打疫苗 縣府：施打情況良好
台灣地區陸續傳出有長輩因為接種AZ疫苗而死亡的個案，金門從本周二開始為75歲以上的長輩施打，金門縣衛生局長李錫鑫表示，目前僅昨天傳出一例一名75歲長者打完新冠疫苗後「因頭暈而緊急留置觀察」的個案，衛生局表示，該名長者在昨午就已無大礙並返家休息了，請鄉親們放心。縣府今天也前進各安養機構為住民及長照服務員施打疫苗，讓他們免於排隊之苦及降低外出染疫風險。
近來台灣陸續傳出多件長照機構住民感染新冠肺炎確診案例，為強化住宿式機構防疫及照顧安全，金門縣政府依中央疫情指揮中心公告COVID-19疫苗公費接種對象，住宿式機構屬施第5類「機構、社福照顧系統人員及其受照顧者與洗腎患者」，金門縣社會處表示，金門的機構住民及工作人員共有497人，已依照衛生局規畫，陸續安排接種疫苗中。
金門醫院在今日也派出醫護人員兵分三路，分別至本縣大同之家、松柏園老人長期照顧中心及福田家園，為安養機構的長輩及身心障礙朋友們施打疫苗，在機構及住民的配合下，施打過程相當順利，縣長楊鎮浯也在社會處長董燊與衛生局副局長李金治陪同下，親自到大同之家關心長輩注射疫苗情況，並準備了蘋果禮盒感謝金門醫院相關醫護人員。
楊鎮浯表示，住宿型長照機構是群聚感染高風險場所，住民都是高齡、失能及罹患慢性病者，必須優先保護長輩免於感染風險，因此安排住民及長照服務員盡快施打疫苗，保障住民健康，特別協調衛生福利部金門醫院安排專人至機構集中施打，使住民免於排隊之苦及降低外出染疫風險，並提升住民免疫力，免於病毒侵害。
董燊透露，在縣長指示下，除盡速提高機構相關人員疫苗接種率外，平常也嚴格要求各社福機構在三級警戒指引下要落實防疫措施，管制外來人員，包含合約廠商像送貨等，避免與外部交流，並請家屬改以電話或視訊關懷等防疫措施，並備妥防疫物資，落實感控作為及分倉分流的動缐，務必所有社福機構都能遵守相關防疫措施，守護各社福機構的住民健康，守住金門安全防線。
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