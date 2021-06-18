金門前進長照機構為長者施打疫苗 縣府：施打情況良好

台灣地區陸續傳出有長輩因為接種AZ疫苗而死亡的個案，金門從本周二開始為75歲以上的長輩施打，金門縣衛生局長李錫鑫表示，目前僅昨天傳出一例一名75歲長者打完新冠疫苗後「因頭暈而緊急留置觀察」的個案，衛生局表示，該名長者在昨午就已無大礙並返家休息了，請鄉親們放心。縣府今天也前進各安養機構為住民及長照服務員施打疫苗，讓他們免於排隊之苦及降低外出染疫風險。

近來台灣陸續傳出多件長照機構住民感染新冠肺炎確診案例，為強化住宿式機構防疫及照顧安全，金門縣政府依中央疫情指揮中心公告COVID-19疫苗公費接種對象，住宿式機構屬施第5類「機構、社福照顧系統人員及其受照顧者與洗腎患者」，金門縣社會處表示，金門的機構住民及工作人員共有497人，已依照衛生局規畫，陸續安排接種疫苗中。

金門醫院在今日也派出醫護人員兵分三路，分別至本縣大同之家、松柏園老人長期照顧中心及福田家園，為安養機構的長輩及身心障礙朋友們施打疫苗，在機構及住民的配合下，施打過程相當順利，縣長楊鎮浯也在社會處長董燊與衛生局副局長李金治陪同下，親自到大同之家關心長輩注射疫苗情況，並準備了蘋果禮盒感謝金門醫院相關醫護人員。

楊鎮浯表示，住宿型長照機構是群聚感染高風險場所，住民都是高齡、失能及罹患慢性病者，必須優先保護長輩免於感染風險，因此安排住民及長照服務員盡快施打疫苗，保障住民健康，特別協調衛生福利部金門醫院安排專人至機構集中施打，使住民免於排隊之苦及降低外出染疫風險，並提升住民免疫力，免於病毒侵害。