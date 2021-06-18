市長累了嗎？陳其邁記者會連說兩次田寮「鄉」

今天全國本土確診個案為187案，高雄＋０。高雄市長陳其邁指出，從6月7日之後，高雄社區風險相對低、相對安全；逾期未施打的長者可就近到社區接種站或五大接種站接受疫苗注射。陳其邁分享各施打站照片，一張是高齡兒子牽著老媽媽的手去打疫苗，看來宛如「伉儷情深」的感人照片，另出示照片提及「田寮鄉」是全市接種密度最高的地方。

陳其邁指出，從6月7日至18日有兩例，6月14日後流行曲線維持水平，未來兩周曲線往下走，100例以下就可獲控制。高市社區9519人快篩都是陰性，企業快篩部分，全市12園區、1萬6507名國際移工全部完成，快篩加PCR全是陰性，對其他縣市來說，社區傳播風險相對低。

陳其邁說，高市87歲以上長者的施打率為65.7%，過期未打的人，可就近到開放施打的社區接種站，或前往高雄展覽館、巨蛋體育館、岡山農工、美濃國中、鳳山體育館等五處接種。

記者會上，陳其邁分享疫苗接種的感動畫面，拿起一張看起來「伉儷情深」的高齡長輩牽手打疫苗照片。陳說，這張照片是路竹高中疫苗接種站，其實牽手的人是兒子，他帶著92歲老媽媽去打疫苗，媽媽盛裝打扮，非常期待、兒子也很孝順。