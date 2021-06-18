高雄好家載廣告引討論 導演：市府想拍互助精神

高雄市政府推出三方互助外送平台「高雄好家載」，宣傳片文案引發討論。導演孫介珩今天表示，市府當初委託要求拍出互助、感謝精神，因此藉劇情傳達實際行動讓彼此更好的訊息。

高雄市政府日前發布長達68秒的「高雄好家載」宣傳片，並每天在高雄市新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫會議會後記者會直播前播放，更吸引作家朱宥勳拍片解析，誇獎文案精準、溫暖，訝異高雄市能在短時間內製作完成。

對此，「高雄好家載」短片執導孫介珩今天表示，自己接受高雄市政府委託拍攝宣傳片，從接案到製作完成只有一週時間，但能理解疫情當下有許多突發狀況、即時政策需要迅速被影像推播，所以很有幸能經歷這樣的旅程。

說明宣傳片創作理念時，孫介珩表示，高雄市政府訴求不要置入補貼、使用方法等過多政策說明，而是希望把「互助」、「感謝」的精神拍出來，因此製作團隊就盡量透過劇情，將計程車、餐飲業、訂餐客人結合。

他指出，劇本靈感都來自日常生活，像許多計程車司機因為疫情無法載客，為了溫飽還是要出去跑車；另外，許多餐廳也因為不能內用、只做外帶，生意也差非常多；而消費者則少了很多飲食選擇，所以選擇結合三方講故事。

孫介珩表示，作為創作團隊，希望透過影片傳達，疫情當下所有人都受到影響，但是否有幫法在如此辛苦的日子裡，理解自己的需求、看到對方的需求，並互相幫忙，希望能告訴觀眾，實際行動是確實能讓彼此的日子更好。

高雄市副市長史哲則表示，疫情讓每個人都受到影響，所以要發揮互助精神，「高雄好家載」主打「一家人的美味，兩家人的溫飽」，短期救急餐飲及計程車業，長期也能加速服務業數位升級電子商務。

「高雄好家載」結合8家點餐平台及14個計程車隊，第二波納入10處市場、夜市超過200個攤位，推出2000多種品項，民眾只要打開「高雄好家載」LINE熱點專區，方圓3公里內市場、夜市選購生鮮美食滿399元，運費將由市府買單。