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澎湖疫苗擴大接種 5民間診所加入施打行列

中央社 / 澎湖縣18日電

澎湖縣政府衛生局今天與馬公市4間、湖西鄉1間診所簽約提供疫苗施打服務，並對合約診所進行接種疫苗行前教育。75歲以上長者可撥打電話至合約診所預約，依診所通知時間前往接種。

衛生局長蕭靜蓉表示，為方便第6類75歲以上長者就近接種疫苗，除陸續開設各鄉市社區接種站外，衛生局與5間診所簽約，受理電話預約施打疫苗。湖西龍門村「育安家庭醫學科診所」19日起開放預約；馬公市的林診所、何家庭醫學專科診所、陳友邦家庭醫學科診所，以及吳泰郎診所將於21日開放預約接種。

因應新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情疫苗施打，蕭靜蓉說，第6類對象要接種疫苗，可打電話向診所預約，完成預約後待診所通知，再依預約時間帶健保卡、身分證前往接種。

蕭靜蓉表示，第1至3類對象持續依造冊順序分流至各衛生所、三總澎湖分院接種；第5類則由所轄衛生所安排時間派員至機構集中施打。

依澎湖縣政府今天公布數據，17日中央第二批配發日本贈送AZ疫苗3000劑送達，總計撥配共1萬5300劑。昨天第1類接種對象23人為醫療機構新增提報的行政人員，全縣醫護人員13日前已接種1349人次。總計17日接種1033人，其中，第1類接種人數23人、第2類130人、第3類172人、第5類93人、第6類615人。

衛生局 AZ疫苗 澎湖

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