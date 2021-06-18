高雄男租屋處遭收回與母露宿公園 又遇疫情生活雪上加霜

高雄楠梓一名黃姓男子（40歲）從事粗工，平時靠補助以及微薄的薪水維生，與母親長期在外租屋；近期遇上房東要將租屋收回己用，但黃男遲遲找不到合適的租屋，只好與母親露宿公園長達一個月，而行李也只能暫放在搬家公司；有網友將黃男遭遇PO網，不少善心民眾前往關心並給予協助，高雄市政府社會局無障礙之家也派員訪視並協助黃男找尋新的租屋處。

有民眾得知此情形，便將黃男遭遇PO上臉書，近期有不少人到公園關心，也提供水與食物，這兩天在善心人士協助下，他們找到短租旅宿，雖然黃男內心充滿感激，但仍苦惱接下來不知該何去何從。

黃男的工作受疫情影響，6月起，大幅減班，原本為數不多的收入，目前幾乎斷絕來源；黃男說，因為母親年邁行動不便，希望能找到低樓層，且便宜的租屋處，暫時安頓母親，再來思考有沒有能從事其他工作貼補家用。

由於疫情期間，也不易找到落腳處，黃男只能帶著母親在公園四處遊蕩，下雨時，則到附近店家的騎樓躲雨。據了解，黃男一家都領有殘障手冊，屬列冊低收入戶，雖有領取補助，但工作不穩定，卻不曾拖欠過房租。

一名冉姓男子透過網路得知此消息，今天特地從台南下高雄關心，並到附近超商購買一箱飲品、麵包，也考量疫情需要，送上一盒口罩供兩人使用；冉男說，雖然能幫助的不多，但至少在相關單位提供完善協助以前，由民間伸出援手，讓他們能在這段期間撐下去。