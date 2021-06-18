快訊

評／拜登提「重建更好世界」，G7有決心抗衡中國嗎？

以買到BNT為優先！指揮中心願對台積電、永齡發函授權

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄男租屋處遭收回與母露宿公園 又遇疫情生活雪上加霜

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導
高雄楠梓一名黃姓男子（40歲）從事粗工，平時靠補助以及微薄的薪水維生，與母親長期在外租屋；近期遇上房東要將租屋收回己用，但黃男遲遲找不到合適的租屋，只好與母親露宿公園長達一個月。記者陳弘逸／攝影
高雄楠梓一名黃姓男子（40歲）從事粗工，平時靠補助以及微薄的薪水維生，與母親長期在外租屋；近期遇上房東要將租屋收回己用，但黃男遲遲找不到合適的租屋，只好與母親露宿公園長達一個月。記者陳弘逸／攝影

高雄楠梓一名黃姓男子（40歲）從事粗工，平時靠補助以及微薄的薪水維生，與母親長期在外租屋；近期遇上房東要將租屋收回己用，但黃男遲遲找不到合適的租屋，只好與母親露宿公園長達一個月，而行李也只能暫放在搬家公司；有網友將黃男遭遇PO網，不少善心民眾前往關心並給予協助，高雄市政府社會局無障礙之家也派員訪視並協助黃男找尋新的租屋處。

有民眾得知此情形，便將黃男遭遇PO上臉書，近期有不少人到公園關心，也提供水與食物，這兩天在善心人士協助下，他們找到短租旅宿，雖然黃男內心充滿感激，但仍苦惱接下來不知該何去何從。

黃男的工作受疫情影響，6月起，大幅減班，原本為數不多的收入，目前幾乎斷絕來源；黃男說，因為母親年邁行動不便，希望能找到低樓層，且便宜的租屋處，暫時安頓母親，再來思考有沒有能從事其他工作貼補家用。

由於疫情期間，也不易找到落腳處，黃男只能帶著母親在公園四處遊蕩，下雨時，則到附近店家的騎樓躲雨。據了解，黃男一家都領有殘障手冊，屬列冊低收入戶，雖有領取補助，但工作不穩定，卻不曾拖欠過房租。

一名冉姓男子透過網路得知此消息，今天特地從台南下高雄關心，並到附近超商購買一箱飲品、麵包，也考量疫情需要，送上一盒口罩供兩人使用；冉男說，雖然能幫助的不多，但至少在相關單位提供完善協助以前，由民間伸出援手，讓他們能在這段期間撐下去。

市府社會局無障礙之家表示，已派社工訪視、並了解黃姓身障母子的需求，同時協助尋找適宜的租屋，並協助申請安心上工的機會，讓他疫情期間得以收入穩定。社工將會持續再關心後續租屋事宜。

有網友將黃男的遭遇PO網，一名冉姓男子今天特地從台南下高雄關心，並到附近超商購買一箱飲品、麵包供兩人使用。記者陳弘逸／攝影
有網友將黃男的遭遇PO網，一名冉姓男子今天特地從台南下高雄關心，並到附近超商購買一箱飲品、麵包供兩人使用。記者陳弘逸／攝影
黃男因租屋處遭收回，遲遲找不到合適的租屋，只好與母親露宿公園長達一個月，網友得知後，便將他的遭遇拍照PO網。記者陳弘逸／攝影
黃男因租屋處遭收回，遲遲找不到合適的租屋，只好與母親露宿公園長達一個月，網友得知後，便將他的遭遇拍照PO網。記者陳弘逸／攝影
一名冉姓男子透過網路得知此消息，今天特地從台南下高雄關心，並到附近超商購買一箱飲品、麵包，也考量疫情需要，送上一盒口罩供兩人使用。記者陳弘逸／攝影
一名冉姓男子透過網路得知此消息，今天特地從台南下高雄關心，並到附近超商購買一箱飲品、麵包，也考量疫情需要，送上一盒口罩供兩人使用。記者陳弘逸／攝影

疫情 社工

延伸閱讀

6/20世界難民日 高市府連10年體驗飢餓行動

台中長者打疫苗有洋蔥！盧秀燕收到市民照片感動

憂街友成疫情破口 中市府協助短期旅館安置

憂街友成防疫破口 民代籲發物資並安置短期旅館

相關新聞

澎湖提升海上防疫施措 首艘漁船返航5名船員立即快篩

澎湖縣政府升級海上防疫措施，要求漁船返航澎湖，船員須接受快篩。這項防疫措施實施後，今天上午首艘漁船回澎湖，縣府以防疫專車...

高雄好家載廣告引討論 導演：市府想拍互助精神

高雄市政府推出三方互助外送平台「高雄好家載」，宣傳片文案引發討論。導演孫介珩今天表示，市府當初委託要求拍出互助、感謝精神...

高雄男租屋處遭收回與母露宿公園 又遇疫情生活雪上加霜

高雄楠梓一名黃姓男子（40歲）從事粗工，平時靠補助以及微薄的薪水維生，與母親長期在外租屋；近期遇上房東要將租屋收回己用，...

疫情下的屏東勝利星村 銷魂美食甜點打包回家

疫情帶動宅經濟，屏東市勝利星村創意生活園區業者為在防疫非常時期突圍，紛紛推出餐飲外帶及線上購服務，從整套將軍宴、蔬果汁防...

美濃區農會與農友合作推出蔬果箱 推廣在地新鮮農特產

宅經濟當道，高雄市美濃區農會配合民眾在家煮的需求，每周推出2款各限量100箱在地新鮮現採蔬果箱，吸引全台民眾購買，商品一...

疫情拼轉型 金門酒糟牛教父推防疫廚房邀名廚做料理包

新冠肺炎疫情嚴峻，幾乎很多人都「宅」在家，因應疫情轉型，金門酒糟牛教父薛承琛所創立的圓頭農牧食品有限公司也開設「 防疫廚...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。